S&P: Özür dilediğimize dair tüm iddialar yalandır

Star gazetesi Türkiye'nin notunu ‘durağan'a düşüren uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's'un (S&P), ‘Türkiye raporu'yla ilgili özür dilediğini iddia etmişti. Standard & Poor's Türkiye Bölge Müdürü Zeynep Holmes, analistlerin tecrübesizliğinin kabul edilip özür dilendiğine dair Standard & Poor's yönetimine atfedilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını, Türkiye'de veya Türkiye dışında görev yapan hiçbir Standard & Poor's yöneticisi ve çalışanının özür dilemediğini belirtti.

Holmes, yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda çeşitli yayınlarda yer alan haberler doğrultusunda kamuoyunu doğru bilgilendirmek istediklerini ifade etti.

''Öncelikle analistlerin tecrübesizliğinin kabul edilip özür dilendiğine dair Standard & Poor's yönetimine atfedilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır'' diyen Holmes, şunları kaydetti:

''Standard & Poor's, bu açıklamaları ve 1 Mayıs 2012 tarihinde yayınlanan Türkiye Kredi Notu Görünümü Değişikliği'ne ilişkin raporda kullanılan verilerin doğruluğunu sorgulayan açıklamaları kesinlikle reddetmektedir. Raporun hazırlanmasında hata yapılmamıştır ve rapor o gün geçerli güncel verilere dayanarak hazırlanmıştır.

Türkiye'de veya Türkiye dışında görev yapan hiçbir Standard & Poor's yöneticisi ve çalışanı özür dilememiştir. Raporun hazırlanmasından açıklanmasına kadar geçen süreçte Standard & Poor's tüm süreçleri usullere uygun olarak yürütmüştür ve bütün yükümlülüklerini yerine getirmiştir.

Bu yükümlülükler çerçevesinde rapor yayımlanmadan 12 saat önce ilgili yetkililere gönderilmiş ve yine ilgili yetkililere verilerin ve diğer detayların doğruluğunun kontrol edilebilmesi için raporu inceleyebilme imkanı tanınmıştır.''

Star gazetesinde yer alan haber şöyleydi: