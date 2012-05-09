S&P: Özür dilediğimize dair tüm iddialar yalandır

Star gazetesi Türkiye'nin notunu ‘durağan'a düşüren uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's'un (S&P), ‘Türkiye raporu'yla ilgili özür dilediğini iddia etmişti. Standard & Poor's Türkiye Bölge Müdürü Zeynep Holmes, analistlerin tecrübesizliğinin kabul edilip özür dilendiğine dair Standard & Poor's yönetimine atfedilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını, Türkiye'de veya Türkiye dışında görev yapan hiçbir Standard & Poor's yöneticisi ve çalışanının özür dilemediğini belirtti.
Holmes, yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda çeşitli yayınlarda yer alan haberler doğrultusunda kamuoyunu doğru bilgilendirmek istediklerini ifade etti.
''Öncelikle analistlerin tecrübesizliğinin kabul edilip özür dilendiğine dair Standard & Poor's yönetimine atfedilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır'' diyen Holmes, şunları kaydetti:
''Standard & Poor's, bu açıklamaları ve 1 Mayıs 2012 tarihinde yayınlanan Türkiye Kredi Notu Görünümü Değişikliği'ne ilişkin raporda kullanılan verilerin doğruluğunu sorgulayan açıklamaları kesinlikle reddetmektedir. Raporun hazırlanmasında hata yapılmamıştır ve rapor o gün geçerli güncel verilere dayanarak hazırlanmıştır.
Türkiye'de veya Türkiye dışında görev yapan hiçbir Standard & Poor's yöneticisi ve çalışanı özür dilememiştir. Raporun hazırlanmasından açıklanmasına kadar geçen süreçte Standard & Poor's tüm süreçleri usullere uygun olarak yürütmüştür ve bütün yükümlülüklerini yerine getirmiştir.
Bu yükümlülükler çerçevesinde rapor yayımlanmadan 12 saat önce ilgili yetkililere gönderilmiş ve yine ilgili yetkililere verilerin ve diğer detayların doğruluğunun kontrol edilebilmesi için raporu inceleyebilme imkanı tanınmıştır.''
Star gazetesinde yer alan haber şöyleydi:
Standard and Poor's özür diledi
Samanyolu HaberTürkiye'nin not kararında birçok skandala imza atan S&P'nin usul yönünden de hata yaptığı ortaya çıktı.
Mali kriz içindeki Yunanistan'ın kredi notunu artırırken Türkiye'nin not görünümünü ‘durağan'a düşüren uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's'un (S&P), ‘Türkiye raporu' ile ilgili yaşanan skandallar için özür dilediği ortaya çıktı.
S&P yönetiminin, Türkiye'ye ilişkin hazırlanan raporla ilgili özrü, raporun açıklanması sırasında yaşanan ‘usul' skandalına ilişkin geldi. STAR'ın ekonomi bürokratlarından edindiği bilgiye göre, S&P ve diğer derecelendirme kuruluşları, ülkelere ilişkin hazırladıkları raporları kamuoyuna açıklamadan önce, ilgili ülkelerin ekonomi birimlerine de gönderiyor. Ve verilerle ilgili bir itiraz olduğu takdirde bunları düzeltiyor. Ancak bu kez, bu yöntem uygulanmadı. Ekonomi bürokratları, raporun hazırlanış sürecinden ve raporun tamamlanmasından haberdar edilmedi.
Dolaysıyla, ekonomi bürokrasisi de raporu, kamuoyuna açıklanınca gördüler. Hazine, Merkez Bankası ve BDDK bürokratları, S&P'nin yöneticilerini arayarak, raporda birçok verinin hatalı olduğunu, raporun açıklanmadan önce kendilerine sunulmadığını, yeni rapor hazırlanırken kendilerinden hiçbir veri talebinde bulunulmadığını bildirdiler. S&P yönetimi de Türkiye'den gelen bu şikayetleri şaşkınlıkla karşıladı. S&P'nin yöneticileri, raporun hazırlanması ve raporun açıklanması esnasında yapılan hataların, analistin yeni olmasından kaynaklanmış olabileceğini bildirdiler. Hatta bir S&P yöneticisinin, “Kusura bakmayın analist yeni” diyerek özür dilediği belirtildi.
Verileri kimden aldıkları araştırılıyor
S&P yöneticilerinin, raporla ilgili yaptığı değerlendirmeler, gözlerin raporu hazırlayan Türkiye Başanalisti Eileen X. Zhang'a ve Türkiye Bölge Müdürü Zeynep Holmes'e çevrilmesine yol açtı. Ekonomi bürokratları, her iki S&P yöneticisine, raporda kullandıkları verileri ‘nerden aldıklarını' sordular. Ancak her iki S&P sorumlusundan da henüz bir açıklama yapılmadı. Ekonomi yönetimi, S&P sorumlularının yanlış yönlendirilmiş olabileceğinden şüpheleniyor. Yetkililer, bugüne kadar S&P başta olmak üzere tüm kredi kuruluşlarına talep edilen tüm bilgilerin verildiğine dikkat çekerek, bu kez raporun hazırlanma sürecinin şeffaf olmadığına dikkat çektİler.