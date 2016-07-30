Sözcü: Yunan adasına kaçan FETÖ'cüleri İngiliz ajanları karşılıyor, üç ülkeden sonra İngiltere'ye gidiyorlar

Sözcü, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunan adasına giden cuntacıların İngiliz ajanları tarafından karşılandığını iddia etti. Ali Gülen imzalı haberde, cuntacıların Lüksemburg, Almanya ve Hollanda üzerinden İngiltere'ye götürüldüğü iddia edildi.

Sözcü'de yayımlanan haber şöyle:

FETÖ'cüler önce bir Yunan adasına kaçıyor. Onları burada İngiliz ajanlar karşılıyor. Sonraki durakları Lüksemburg oluyor. Oradan Frankfurt'a geçiliyor.

Frankfurt'ta toplanan FETÖ'cüler Amsterdam'a taşınıyor. Buradan da kargo uçağıyla İngiltere'ye götürülüyor.