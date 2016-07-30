Darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin ailelerine verilecek maaşlar belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine karşı mücadele sırasında hayatını kaybedenlerin yakınları ile yaralananlara, vazife malullüğü aylığı verilecek. Bağlanacak en düşük aylık tutarı 3 bin 203 lira olurken, kanuni mirasçılarına 88 bin 596 lira, bakıma muhtaç malullere 177 bin 192 lira nakit ödeme yapılacak.

SGK'nın internet sitesinde yer alan duyuruda, 15 Temmuz gecesi darbecilerle mücadele ettiği sırada hayatını kaybedenlerin yakınları ya da yaralananlara belli haklar tanındığı bildirildi.

Buna göre, hayatını kaybeden veya malul hale gelen sivil vatandaşların, kendilerine veya hak sahiplerine SGK tarafından aylık bağlanacak.

Aylık işlemlerinde, ilgililerin mevcut öğrenim durumları esas alınacak ancak terör eylemlerine maruz kalan erbaş ve erler gibi yüksek derece ve kademe üzerinden hesaplama yapılacak. Bu çerçevede, bağlanacak en düşük aylık tutarı 3 bin 203 lira olacak.

Hürriyet'teki habere göre, vefat edenlerin kanuni mirasçılarına 88 bin 596 lira, bakıma muhtaç malullere 177 bin 192 lira, diğer malullere ise malullük derecelerine göre 66 bin 447 ila 22 bin 149 lira arasında, yaralananlara da 17 bin 719 lirayı geçmemek üzere yaralanma derecelerine göre, tespit edilen tutarda nakdi tazminat ödenecek.

Kamu personeli (memur) olanlardan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında bulunanlardan, hayatını kaybedenler ile bakıma muhtaç malullere en yüksek devlet memuru aylığı, diğer malullere ise kendi görev aylıkları esas alınarak 30 yıl hizmet yapmış gibi SGK tarafından emekli ikramiyeleri ödenecek.

Diğer sivillerden hayatını kaybedenler ile bakıma muhtaç malullere 150 bin 613 lira, diğer malullere ise 101 bin 885 lira tutarında ek tazminat, nakdi tazminat ödemesini yapan kurumlarca verilecek.

Her türlü iyileştirici araç ve gereçler karşılanacak

Hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi ile anne, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam 2 kişi kamuda istihdam edilecek.

Malullerin ise kendileri veya eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere 1 kişi kamuda işe yerleştirilecek.

Aylık bağlananların ilaç, ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçleri ile yardımcı üreme yöntemi ve tedavilerinde katılım payı ve ilave ücret alınmayacak. Aylık bağlanan malullerin sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçleri, herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin SGK tarafından karşılanacak.

Yaralananların tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar sağlanacak sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmayacak. Ayrıca tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar geçen sürede verilen sağlık hizmetleri ve diğer haklardan aylık bağlanmış olanlar gibi yararlandırılacak.

Başkasının yardım ve desteği bulunmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanlara, asgari ücretin net tutarının iki katı kadar (bugün itibarıyla 2 bin 354,92) aylık bakım ücreti ödenecek.

Hayatını kaybedenlerin yakınları ile yaralananlara, 2016 itibarıyla 94 bin lira tutarında faizsiz konut kredisinden yararlanabilecek.

Çocuklarına ilköğrenimde bin 398 lira, lisede 2 bin 98 lira, yükseköğrenimde ise 2 bin 797 lira tutarında yılda bir defa eğitim öğretim yardımı ödenecek. Ayrıca maluliyet derecelerine göre 2017 yılında ek ödeme yapılacak.

Hayatını kaybedenlerin ve yaralananların kendileri ile hak sahipleri, yurt içinde TCDD'de, deniz yolları şehir hatlarında ve belediye toplu taşıma araçları ile belediye tarafından kurulan şirketler veya özel firmalar aracılığıyla yaptırılan toplu taşıma işinde kullanılan araçlarda ücretsiz seyahat hakkından yararlanabilecek.