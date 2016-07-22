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15 Temmuz Darbe Girişimi

Sözcü yazarından Erdoğan'a: O halde enişteyi Milli Güvenlik Kurulu üyesi yapacaksın!

Bekir Coşkun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Darbe girişimini eniştemden öğrendim” sözlerine atıfta bulundu

22 Temmuz 2016 13:24

Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Darbe girişimini eniştemden öğrendim” sözlerine atıf yaparak, “Enişteyi Milli Güvenlik Kurulu üyesi yapacaksın” dedi. 

Bekir Coşkun’un bugün (22 Temmuz 2016) yayımlanan “Abiler?..” başlıklı yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı anlattı:

“Darbeyi eniştem haber verdi…”

Demek ki benim Cumhurbaşkanı'ndan

farkım yok; ben de bizim Turna Hanım'dan öğrendim, “Uçak alçaktan

uçtu, bomba patladı, tank geçti” deyince, üçü bir arada darbe

olur dedik…

Ama ben Cumhurbaşkanı değilim…

O hal'de enişteyi Milli Güvenlik Kurulu

üyesi yapacaksın, en iyisi…

*

Başbakan kendi o hal'ini, kapalı görüşmelerinde muhalefet liderlerine

anlattı:

“Haberimiz yoktu, sivil bir arabadaydık…

Tankların olduğu kontrol noktasını görünce ne olduğunu

anlayamadık…”

Başbakan yanındakilere soruyor

“Bir bilginiz var mı?” diye, onlar “yok” deyince sağı-solu arıyor, hiçbir

yerden yanıt alamıyor…

O sırada kontrol noktasına girdiler kısacası…

Darbecinin birisi arabanın etrafında dolandı, önce arabanın plakasına, sonra eğilip camdan içeriye baktı…

“Geç” dedi…

“İyi ki beni tanımadılar” diyor Başbakan…

*

“İki parmak boğumu büyüklüğünde böceğim vardı… Abi vermişti…

Sabah paşanın odasına koyup akşam alıyordum…”

Bu da Genelkurmay Başkanı'nın o hal'i…

Yaveri anlatıyor:

“Abiler vardı… Abiler böceği verdiler, sabah koyup akşam alıyordum…

Abi öyle dedi… Aldıktan sonra abilere götürüyordum… Abiler

yeni böcek veriyorlardı… Abi böceği verince, çıkarttığımı öbür

abiye verip, öbür abiden aldığımı, bana yap diyen abiye……….”

*

Peki bunda; baskı rejimine sokulan, dünyası kararan sıradan insanların bir

suçu-günahı var mı?..

*

O haldir işte…

Ohal oldu..

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