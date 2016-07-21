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15 Temmuz Darbe Girişimi

İşte Erdoğan'a darbe girişimini haber veren eniştesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eniştesi Ziya İlgen'in emekli öğretmen olduğu öğrenildi

21 Temmuz 2016 12:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı darbe girişiminden haberdar eden kişinin eniştesi Ziya İlgen olduğu ortaya çıktı. Erdoğan'a darbeyi haber veren, Ziya İlgen, Erdoğan'ın kız kardeşinin eşi ve emekli öğretmen.

Ziya İlgen'in 84 yaşında Hacı Baba lakabıyla tanınan babası Mustafa İlgen 2013 yılında Balıkesir'in Erdek ilçesinde vefat etmiş, cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, eski milli futbolcu ve televizyon yorumcusu Rıdvan Dilmen de katılmıştı.

El Cezire canlı yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz akşamı yaşanan darbe girişimini nasıl öğrendiğiyle ilgili soruya, "4-5 günlük bir tatil için Marmaris'e gitmiştim. Haber bana ulaştı, bu darbe girişimiyle ilgili. Ama önce beni eniştem haberdar etti. İlk önce ciddiye almadım. Ama sonra istihbarat ve çeşitli kanallardan teyit edilince gerekli adımları attık" cevabını vermişti.

 

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