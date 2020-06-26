Sözcü yazarı Zeyrek: Wushu Federasyonu Başkanı Erdoğan'ın metinlerini yazan ekibin başına geçsin, kızını da banka yöneticisi yapın!

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Türkiye Wushu Federasyonu (TWF) Başkanvekili Abdurrahman Akyüz’ün kızı Elif Akyüz'ün aynı turnuvaya hem hakem hem de sporcu olarak katılması ve Akyüz'ün annesinin ve kendisinin de dahil olduğu hakemlerin değerlendirmesiyle şampiyon olmasını bugünkü köşesinde yorumladı. Zeyrek, Wushu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz'ün yaptığı açıklama sonrası Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın metinlerini yazan ekibin başına geçmesi önerisinde bulundu. Zeyrek, "Elif Akyüz'e madalya yetmez, banka yöneticisi yapın!" düşüncesini dile getirdi.

Wushu Federasyonu'nun açıklamasının bazı bölümlerine yazısında yer veren Zeyrek, "Başkan Akıncı son derece etik dışı bir olayı örtbas etmek için nasıl damardan girmiş görüyorsunuz. Yaptıkları sporu öyle göklere çıkarmış, işine öyle büyük anlamlar yüklemiş ki, açıklamayı okuduktan sonra bana “Wushu nedir” diye soran arkadaşıma 'FETÖ, PKK bilumum terör örgütleriyle ve Siyonizmle savaş sanatı ve aynı zamanda bir aile sporu' diyesim geldi. Akıncı'nın, bugünden tezi yok, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşma metinlerini yazan ekibin başına geçmesini tavsiye ediyorum." görüşünü savundu.

Zeyrek, "Ayrıca, Akıncı'nın açıklamasından anlaşılıyor ki Dünya Wushu Şampiyonu Elif Akyüz'ün eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya'dan hiçbir eksiği yok. Derhal kendisi için banka yönetim kurulu üyeliği, babası için bakan yardımcılığı, annesi için üst kurul üyeliği gibi görevler ayarlanmalı. Ülkemiz adına bu kadar hayırlı işler yapan, Beştepe'ye bu kadar selam çakan, bu kadar “becerikli” insanları öyle federasyona küçük arazi tahsisleri, birkaç madalya, birkaç müsabakada hakemlik ve federasyon görevleriyle geçiştiremezsiniz!" ifadesini kullandı.

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