Sözcü yazarı Zeyrek'ten RTÜK'e 'TELE1' tepkisi: Kanalın toptan susturulması düpedüz 'sansür'

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) TELE1 televizyonuna verdiği 5 günlük ekran karartma cezasına tepki gösterdi. Zeyrek, ekran karartmanın sansür olduğunun altını çizdi.

Zeyrek, "Son olarak TELE 1 kanalı canlı yayında yapılan bir konuşma nedeniyle 5 gün karartıldı. Yapılan konuşmaya katılın ya da katılmayın. İsterseniz “bu düşünce özgürlüğü değil, kanunlarımıza göre alenen suçtur” deyin. Bu size bir kanalı ve bütün programlarını susturma hakkı verir mi? Konuşmacıyla ya da o programa verilecek bir cezanın dahi tartışılması gerekirken kanalın toptan susturulması düpedüz 'sansür'dür. Bu uygulama, sadece kanalı değil, her gün o kanalın karşısına geçip 'gerçek haberi buradan alıyorum' diye inanan vatandaşların da cezalandırılmasıdır ve kimsenin buna hakkı olmadığı gibi hiçbir mevzuatta 'seyirciyi cezalandırma' maddesi yoktur." düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek, "Sansürden daha vahimi sansürü savunmak zorunda kalmaktır. AK Parti'nin ya da partide görev yapan ve kendilerini 'demokrat' diye tanımlayan siyasetçilerin bu uygulamayı savunmak yerine, şapkalarını önlerine koyup 'biz ne zaman sansürü savunan bir parti haline geldik' diye sorması şart. Aynısını AK Parti'nin 'aydın ve demokrat' olduğunu söyleyen karar verici bürokratları da yapmalı. Çünkü bugün yaptıkları, geçmişte kendi yaşam tarzlarına, fikirlerine, inançlarına müdahale eden, fikirlerini sansürleyen, 'vesayet odakları' dedikleri grupların yaptığından farksızdır." görüşünü savundu.

Zeyrek, "Kendileri gibi düşünmeyen herkesi 'hain', kendi fikirlerini 'en doğru fikir' gibi görmek, kendilerini rahatsız eden görüşleri ise 'zararlı' ya da 'suç' ilan etmek, güç sarhoşluğunun eseridir ve demokratlıkla bağdaşmayacak bir tavırdır." ifadesini kullandı.

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TIKLAYIN | RTÜK'ün ceza verdiği TELE 1'in karartılma anı