Sözcü yazarı Zeyrek: Siyasetteki “Ayvatoğlu profili”ni yaratan ortam bizzat AK Parti iktidarının eseri

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, lüks araçta uyuşturucu kullanırken görüntülenen ve lüks yaşamıyla dikkat çeken AKP Genel Merkezi büro personeli Kürşat Ayvatoğlu'na ilişkin olarak, "Siyasetteki 'Ayvatoğlu profili'ni yaratan ortam bizzat AK Parti iktidarının eseri" yorumunu yaptı.

Zeyrek yazısında, "Pudra şekeri, 2021 yılında ise Ayvatoğlu sayesinde, son 20 yılda ortaya çıkmış ve özellikle gençlik içinde yayılmış sorunlu bir 'insan profili'nin sembolüne dönüştü. O profil de şudur: 'Fikirlerine, ideolojisine, yaşam tarzına inanmasan da hep iktidar cenahında kal. Onlar gibi görün. Sosyal mecralarda ise muhafazakarlıktan, milliyetçilikten, Osmanlı'dan, Rabia'dan dem vur. İktidarı, haksızlıkları, çifte standartlı uygulamaları eleştirenleri ‘hain', ‘ahlaksız' gibi sözcüklerle etiketle. Arka planda da işini gör. İktidarın bütün nimetlerinden yararlan. Zengin ol. Zorda kaldın mı liderinin, partinin gölgesine sığın. Gerekirse tereddüt etmeden yalan söyle, hatta demagojinin dibine vur. Nasıl olsa lidere/partiye inananlar sana da inanacaktır. Sen yeter ki keyifli bir yaşam sür.'Sonuçta Ayvatoğlu'nun yaptığı kendini bağlar. Kimseye ya da hiçbir partiye mal edilemez. Ancak siyasetteki 'Ayvatoğlu profili'ni yaratan ortam bizzat AK Parti iktidarının eseridir. AK Parti, bu ortamı ortadan kaldırmak, “Ayvatoğlu profili”ne mesafe koymak zorundadır. Peki bunu yapıyor mu? Ne yazık ki yapmıyor. Tersine, sosyal mecralarda tam da Ayvatoğlu profilindeki troller üzerinden muhalefete taarruz başlatıyor. Hem o ortamı besliyor, hem yeni Ayvatoğlular yaratıyor. Emin olsunlar, bu yaptıklarının ne AK Parti'ye, ne genç nesillere ne de memlekete bir faydası var!" düşüncesini dile getirdi.

TIKLAYIN | Uyuşturucu kullandığı görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu: Hükümetteki güçlü insanlarla fotoğraf vererek kendime yeni kapılar açma düşüncesi beni her gün başka bir yanlışa sürükledi

TIKLAYIN: Uyuşturucu kullandığı görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

TIKLAYIN: Uyuşturucu kullandığı görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Kokain değil, pudra şekeri çektik

TIKLAYIN: Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık: Süleyman Soylu, görüntülerdeki balyalar hâlindeki paraların nereye gittiğini araştırabilir