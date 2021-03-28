Uyuşturucu kullandığı görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu: Hükümetteki güçlü insanlarla fotoğraf vererek kendime yeni kapılar açma düşüncesi beni her gün başka bir yanlışa sürükledi

AKP Genel Merkezi büro personeli Kürşat Ayvatoğlu sosyal medyadan ailesiyle aracılığıyla bir açıklama yayımladı. Ayvatoğlu, açıklamasında uyuşturucu kullandığını itiraf etti. Ayvatoğlu, "Uyuşturucu batağına sürüklendim, içine çektikçe beni çekti, kendim olmaktan çıktığım bir dünyanın içine savruldum. Bundan kurtulmak için defalarca yardım istemeyi düşündüm ama rahmetli babam, canım anamı düşündükçe bir türlü kimseye anlatamadım" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu görüntülerinin ardından gözaltına alınan, 'pudra şekeri' savunmasıyla serbest bırakılan ve arkadaşlarının açıklamasının ardından yeniden gözaltına alınan Ayvazoğlu, kendisine ait olduğu belirtilen bir hesaptan yazılı açıklama yaptı.

Ayvatoğlu "Ailesi aracılığı ile kaleme aldığı açıklamadır" notuyla yapmış olduğu paylaşımda, "Daha fazla güçlü görünürsem her kapının açılacağını düşündüm. Şimdi, çok yanlış olduğunu anladığım bu durumun içine sürüklendim" diyerek başlayan Ayvazoğlu, "Daha fazla nüfuz sahibi olmak, olduğundan farklı görünme çabasıyla gücün yanında görünme, hükümetteki güçlü insanlarla fotoğraf vererek kendime yeni kapılar açma düşüncesi beni her gün başka bir yanlışa sürükledi. Oysaki insanın kendi çabası kendi mücadelesi kendine yetermiş" ifadelerine yer verdi.

Ayvazoğlu, "Uyuşturucu batağına sürüklendim, içine çektikçe beni çekti, kendim olmaktan çıktığım bir dünyanın içine savruldum. Bundan kurtulmak için defalarca yardım istemeyi düşündüm ama rahmetli babam, canım anamı düşündükçe bir türlü kimseye anlatamadım" diye yazdı.

"Acımasızca beni yerden yere vuran insanlar şunu bilmeliler ki; sizlerin de çocukları var, hayatta sizler nelerle karşılaşacaksınız bilmiyoruz. Canım anam bütün bu kötü günleri tek başına göğüslemeye çalışıyor" ifadelerini kullanan Ayvazoğlu, "AK Parti'nin bütün mensuplarından ve bütün Türkiye'den özür diliyorum" dedi.