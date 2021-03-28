Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık: Süleyman Soylu, görüntülerdeki balyalar hâlindeki paraların nereye gittiğini araştırabilir

İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, Twitter'dan bir video paylaşarak balyalar halinde euroların sahibinin AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın kuzeni ve aynı zamanda danışmanı olan Ömer Işık ile Mesut Öztunç'a ait olduğunu öne sürdü. Ahmet Şık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya görüntüleri araştırmasını önerdi.

Ahmet Şık, söz konusu görüntüleri "Meclis'te AKP dışındaki partilere mensup milletvekili danışmanları isyan etse hakkıdır" notu ile paylaştı.

TIKLAYIN: Uyuşturucu kullandığı görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Öte yandan AKP'de büro çalışanı olarak görev yapan Kürşat Ayvatoğlu'nun uyuşturucu kullanmaktan gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Anladığım kadarıyla bu mesele siyasallaştırılmak isteniyor. “Buradan siyasal sonuç elde edebilir miyim?” deniliyor. Özellikle bazı milletvekilleri yapıyor. Onlara acıyorum. " demişti.

Ahmet Şık: Süleyman Soylu, paraların nereye gittiğini araştırabilir

Öte yandan bugün bir paylaşım yaparak, İçişleri Bakanı Soylu'ya "Meseleyi siyasallaştırmaya çalışıyorlar" diyen Süleyman Soylu, aşağıdaki videoda yer alan görüntülerdeki balyalar halindeki paranın kimlere gittiğini, neyin karşılığı ödendiğini araştırabilir" dedi.

Şık'ın paylaşımı şöyle: