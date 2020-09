Sözcü yazarı Zeyrek: Muhtemelen Rektör Bağ, ‘soruşturmanın selameti açısından’ açığa alınacak ve Erdoğan’ın gölgesine sığınmaya çalışacak

Pamukkale Üniversitesi’nde ilana çıkılan öğretim görevlisi kadrosunun Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın eşini tarif eder şekilde olduğu gerekçesiyle, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından rektör hakkında açılan soruşturma konusu bugün YÖK Genel Kurulu’nda görüşülecek. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek konuya ilişkin, "Muhtemelen Rektör Bağ, ‘soruşturmanın selameti açısından’ açığa alınacak ve Erdoğan’ın gölgesine sığınmaya çalışacak" düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek, Bağ'ın rektör olma sürecini, 22 koltukta görev yapmasını, eşini işe alım sürecinin detaylarını da paylaştı. Zeyrek, "Piyesin finali bugün tamamlanacak. Sonucu siz de merak ediyor musunuz? YÖK Genel Kurulu bugün acil toplanacak. Muhtemelen Rektör Bağ, 'soruşturmanın selameti açısından' açığa alınacak. YÖK Denetim Kurulu da harekete geçecek. Kendisi ya 'sağlık' gibi gerekçelerle istifa edecek ya da başarısız olmuş, sorun yaratmış her yönetici gibi 'dış mihrakların, FETÖ'nün, PKK'nın oyunu' diyerek son kararı verecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gölgesine sığınmaya çalışacak. Sizce hangisini tercih eder? Her piyeste bir kıssadan hisse olur ya! Bu piyesinki de şudur: Üniversitelerin özerklikten, bilimsellikten her geçen gün biraz daha uzaklaştığı bir dönemde, rektörlüklere 'siyasi referanslı ama liyakatsiz' atamalar yapılmaya devam edilirse biz daha çok 'piyes' izleriz. Bu arada olan da üniversitelerimize olur!" ifadesini kullandı.

