YÖK Genel Kurulu bugün 'adrese teslim' ilan açan Pamukkale Üniversitesi Rektörü konusunu görüşecek

Pamukkale Üniversitesi’nde ilana çıkılan öğretim görevlisi kadrosunun Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın eşini tarif eder şekilde olduğu gerekçesiyle, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından rektör hakkında açılan soruşturma konusu bugün YÖK Genel Kurulu’nda görüşülecek.

Hürriyet’in aktardığına göre telefonla ulaşılan Prof. Dr. Bağ ise iddialar hakkında konuşmak istemediğini belirterek, “Şu anda bu konuda herhangi bir şey söylemek istemiyorum. Bir açıklama yapmıyorum” dedi.

Benzer bir tartışma 2017’de de yaşanmıştı. Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın, öğretmen olan eşi Derya Bağ’ı, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan naklederek İslami İlimler Enstitüsü’ne ‘enstitü sekreteri’ olarak ataması tartışmalara neden olmuştu. Rektör Bağ, o dönemde yaptığı açıklamada “Eşiyle birlikte ilk görev yapacak rektör ben değilim. Benden önce, kuruluşundan beri görev yapan tüm rektörlerin eşleri Pamukkale Üniversitesi’nde çalışıyordu. O zaman normaldi de şimdi mi anormalleşti? O zaman etik sorun yoktu da şimdi mi problem oldu?” ifadelerini kullanmıştı. Ancak YÖK’ün uyarısıyla üniversite tarafından yapılan işlem geri çekilmişti.

İlandaki kriterler neydi?

Pamukkale Üniversitesi ilanındaki kriterler arasında, “Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği ya da Fars Dili ve Edebiyatı bölümleri lisans mezunu olmak. Dil alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyeti sonrasında en az 10 yıl eğitim ve öğretim alanında deneyim sahibi olmak. Yabancılara Türkçe öğretimi sertifikasına sahip olmak. Belgelendirmek kaydıyla branş dili yanı sıra en az orta düzeyde ikinci bir yabancı dil bilmek ya da ikinci yabancı dil alanında hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış olmak. Arapça öğretmenliği haricindeki bölümlerden mezun olanlar için pedagojik formasyon sertifikasına sahip olmak” yer aldı.

Rektör eşinin eğitimi

Arapça öğretmenliği mezunu olan Derya Bağ’ın Pamukkale Üniversitesi, Dil Bilimi ve Kültür Araştırmaları alanında yüksek lisans yaptığı, Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretimi ve ilköğretim sınıf öğretmenliği sertifikasının bulunduğu iddia edildi.