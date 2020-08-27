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Medya

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'den Fatih Portakal göndermesi: Organik tarım yapmaya niyetim yok

Yılmaz Özdil - Fatih Portakal (soldan sağa)

27 Ağustos 2020 12:05

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, "Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim." açıklamasını yaparak FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'a sosyal medya hesabından göndermede bulundu. 

Özdil Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Endişeli mesajlara ortak cevap... Organik tarım yapmaya niyetim yok" ifadesini kullandı. 

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