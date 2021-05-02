Sözcü yazarı Yılmaz: Gümrük Cetveli Nanoksia'yı tarif ediyor; eski bakan Pekcan’ın şirketi için mi ithalatta vergi oranı indirildi?

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, Ticaret Bakanlığı görevine son verilen Ruhsar Pekcan'ın eşi ile ortak olduğu Nanoksia şirketinin gümrüklerde yüzde 8, rakiplerinin ise yüzde 18 oranında KDV ödediğini yazdı. Yılmaz, “Nanoksia'dan başka, Gümrük Cetvel Tarifesi'ne eklenen özelliklere tıpa tıp uyan başka firma varsa elini kaldırsın!” değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz yazısında, “13 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'ekli ‘İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar' ile ‘İhale Rejimi Kararına Ek Karar”da yapılan düzenlemede ifade edilen katkı oranlarına dikkat: Yüzde 0.04 (40 ppm) ile yüzde 0.06 (60 ppm)… Ayrıca belirlenen en fazla 25 'nanometre' birimi de kimyagerlerin ifadesi ile 'balon'. Zira bu 'ölçü' sabit bir değer olmuyor; her testte farklı sonuçlar verebiliyor.- Sıkı durun; Nanoksia'nın içerisindeki gümüş oranı tamı tamına yüzde 0.054 (54 ppm)… Nanoksia'dan başka, Gümrük Cetvel Tarifesi'ne eklenen özelliklere tıpa tıp uyan başka firma varsa elini kaldırsın!" ifadesini kullandı.

Yılmaz şunları kaydetti:

"Çıkartılan bu karar ile “nanoksia” içeriğine uygulanan vergi oranı; “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tesbitine İlişkin Karar”a göre listelenen 13 binden fazla üründen ayrışıyor.

Pandemi ile birlikte yıllık 100 milyon liralık iş hacmine ulaşan “nano gümüş ihtiva eden dezenfektan” pazarında, yaklaşık 20 kadar firma faaliyet gösteriyor. Bu piyasanın oluşmasına öncülük eden ve yaklaşık 10 yıllık bir mazisi olan markaları ele alalım: Gümüş oranı 0.08 (80 pmm). Ve bu ürün ele sürülmez!

Gümrük Cetveli Nanoksia'yı tarif ediyor

Cumhurbaşkanlığı'nın 2533 sayılı kararında şu ifadeler yer alıyor:

“Ekli ‘İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar' ile ‘İhale Rejimi Kararına Ek Karar”

Madde 1- 30/12/2019 tarihli ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde yer alan 3808.94.90 tarife alt pozisyonu aşağıdaki şekilde yeniden düzenlemiştir.

“… Diğerleri:

3808.94.90.00.11… Bromoklormetan ya da brometan (metil bromür) içerenler

3808.94.90.00.12… Yüzde 0.04 ile yüzde 0.06 arasında nano gümüş ihtiva edenler (büyüklüğü en fazla 25 nanometre olan indirgeyici olarak sadece bitki özütleri, çözücü olarak sadece distile su kullanılan, başka hiçbir kimyasal madde içermeyenler)

… Diğerleri”

Madde 2- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 – Bu karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.”

Ne olmuştu?

Ticaret Bakanlığı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan'a ait Nanoksia Biyoteknoloji firmasından 9 milyon liralık dezenfektan alındığın iddialarına ilişkin olarak açıklama yaptı. Bakanlık, Nanoksia Biyoteknoloji şirketinden 507 bin 880 liralık ürün alındığını doğrularken, "Piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirildi" duyurusu yapıldı. Bakanlık açıklamasına göre, tartışma yaratan alım ihale açılmadan yapıldı.

Ruhsar Pekcan aynı gece, kabine değişikliğiyle görevden alındı yerine Mehmet Muş atandı.

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan'a ait ‘Nanoksia' adlı şirketin, bakanlığa sattığı dezenfektan fiyatının piyasanın üzerinde olduğu belirtiliyor.