Sözcü yazarı Turan: Ölümcül ilaç kaç hastaya kullanıldı?

Sözcü yazarı Rahmi Turan, Sağlık Bakanlığı’nın geçen haftalarda Koronavirüs tedavisinden çıkardığı Hidroksiklorokin ilacının Türkiye’de kaç hastada kullanıldığını sordu.

Turan, “Ölümcül ila. Kaç hastaya kullanıldı?” başlıklı yazısında, “Ölüm riskini yüzde 45 arttırdığı belirlenen “Hidroksiklorokin” adlı ilaç, Türkiye'de bir yılı aşkın süre yüz binlerce hastada kullanıldı ve ancak geçen hafta kullanım listesinden çıkartıldı. Peki, Covid-19 tedavisinde bu ilacın kullanıldığı hastalara ne oldu, bilen var mı?” sorusunu yöneltti.

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Sağlık Bakanlığı eski müsteşarı Dr. Aytun Çıray’ın söz konusu ilaçla ilgili Sağlık Bakanlığı’na yönelttiği soruları da hatırlatan Turan, “Bu ölümcül ilaç bir yılı aşkı süre insanlarımızın üzerinde kullanıldıktan sonra nihayet geçen hafta Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi listesinden çıkartıldı!” dedi.

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