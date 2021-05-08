Fahrettin Koca “Dünya bu ilacın peşinde, biz stokladık” demişti, DSÖ ise uyarmıştı; Sağlık Bakanlığı tartışmalı hidroksiklorokin uygulamasından vezgeçti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 tedavi rehberini güncelleyerek, hem hastanede hem de evde tedavi gören Koronavirüs hastalarına verdilen hidroksiklorokin etken maddeli ilacı kullanmaktan vazgeçtiğini duyurdu.

Bakanlığın bu açıklaması akıllara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "Türkiye tedavide farklı bir yaklaşıma sahip. Hiçbir ülke pozitif, şüpheli tüm vakalarda Hidroksiklorokin ilacını erken dönemde kullanmadı. Biz bu ilaçtan daha vaka görülmeden 1 milyon kutu alıp depoladık. Çin’den getirilen Favipiravir’ini de bizdeki yaklaşımla kullanan ülke yok” sözlerini getirdi.

TTB duyurdu

Dünya bilimsel kamuoyu hidroksiklorokinin Covid-19 tedavisinde yarardan çok zararı olduğunu tartışıyordu. Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı’nın ‘Covid-19’a karşı etkili olmadığı gibi yan etkileri de bilinmesine rağmen’ kullanmaya devam ettiği hidroksiklorokini rehberden çıkardığını açıkladı. TTB’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“COVID-19’a karşı etkili olmadığı gibi yan etkileri de bilinmesine ve TTB olarak tüm uyarılarımıza rağmen, ilacı ancak bugün Sağlık Bakanlığı tarafından rehberden çıkarıldı. Bilimsel bilgiden yana olmaya ve doğruları söylemeye devam edeceğiz!”

Bakan Koca "hidroksiklorokin" için ne demişti?

15 Nisan 2020 tarihindeki basın toplantısında hidroksiklorokini dünyada en yaygın kullanan ülkenin Türkiye olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bütün vakalara ve şüpheli vakalara hidroksiklorokin başladıklarını, bu ilacın diğer ülkelerde ancak ciddi durumdaki hastalara verilmesine karşılık kendilerinin en erken aşamada kullandıklarını açıklamış ve tedavideki başarılarını da buna bağlamıştı.

Koca, “Türkiye tedavide farklı bir yaklaşıma sahip. Hiçbir ülke pozitif, şüpheli tüm vakalarda Hidroksiklorokin ilacını erken dönemde kullanmadı. Biz bu ilaçtan daha vaka görülmeden 1 milyon kutu alıp depoladık. Çin’den getirilen Favipiravir’ini de bizdeki yaklaşımla kullanan ülke yok” demişti.