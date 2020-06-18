Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs tedavisinde hidroksiklorokin çalışmalarını bir kez daha durdurdu

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), aralarında Türkiye’nin de olduğu bazı ülkelerde Covid-19’a karşı kullanılan sıtma ilacı hidroksiklorokinin tedavi sürecindeki rolüne ilişkin çalışmaları yeniden durdurdu.

Daha önce de hidroksiklorokinin başka komplikasyonlara neden olacağına ilişkin prestijli tıp dergisi The Lancet'te yayımlanan bir makalenin ardından ilaca dair çalışmaları durduran daha sonra makaledeki teknik sorunların ortaya çıkmasıyla çalışmayı yeniden başlatan DSÖ, yapılan araştırmaların bu ilacın “hastaneye kaldırılan Covid-19 hastalarında ölüm oranını azalttığına dair” bir bulgu ortaya koymadığını belirtti.

Hidroksiklorokin, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerde Covid-19 tedavisinde yaygın bir şekilde kullanılıyor.

Geçen haftalarda bilimsel yayın The Lancet'te yayımlanan bir araştırma, klorokin ve hidroksiklorokin ilaçlarının faydası ve riskleriyle ilgili yeni bir tartışma yaratmıştı. Ancak daha sonra araştırmanın temelini oluşturan veritabanıyla ilgili bilimsel bazı kaygıların ortaya atılmasının ardından The Lancet bu araştırmayı geri çekmişti. Lancet'in araştırmayı geri çekmesiyle DSÖ de hidroksiklorokin üzerine çalışmaları yeniden başlatmıştı.

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