ABD'de hidroksiklorokinin Koronavirüs tedavisinde kullanımı durduruldu; Trump "İki hafta kullandım ve işte buradayım" dedi

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisinde kullanımı tartışmalara neden olan hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımına verdiği izni geri çekti. Daha önce ilacı tavsiye eden ABD Başkanı Donald Trump ise "İki hafta kullandım ve işte buradayım" dedi.

FDA, hidroksiklorokinin ve diğer bir sıtma ilacı olan klorokinin "Covid-19 tedavisinde etkili olmasının muhtemel görünmediği" ve "ciddi yan etkilerinin olduğu" sonucuna vardığını açıkladı. ABD'de acil durumlarda kullanımına izin verilen ilacın onayının geri çekilmesinde Biyomedikal Gelişmiş Araştırma ve Geliştirme İdaresi'nden (BARDA) talep geldiği öğrenildi.

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FDA'nın ilacın kullanım iznini geri çekmesini değerlendiren Trump, "Ben kullandım ve iyi hissettim. Şikayet edemem, iki hafta kullandım ve işte buradayım" dedi. Trump, çok sayıda insanın kendisine "Hidroksiklorokin sayesinde hayatım kurtuldu" dediğini söyledi.