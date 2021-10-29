Sözcü yazarı Turan: Kılıçdaroğlu kaygılarında haksız değil; iktidar, gazetecilere ve siyaset adamlarına yapılan tüm saldırı olaylarına kayıtsız kaldı

Sözcü yazarı Rahmi Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler konusunda kaygılı olduğuna yönelik yaptığı açıklamayla ilgili olarak, "Kılıçdaroğlu kaygılarında haksız değil. Çünkü iktidar, gazetecilere ve siyaset adamlarına yapılan tüm saldırı olaylarına kayıtsız kaldı.

Yargının, gazeteci ve siyasetçileri döven, yaralayıp hastanelik eden saldırganları serbest bırakması endişeleri arttırıyor.

Son bir yılda bu tür saldırılarda kimse ölmemişse, sanırım bu bir rastlantıdır… Çünkü saldırılarda ölümcül yaralananlar da vardı ve hastanede tedavi sonucu iyileştiler.

Allah korusun, ortaya çıkacak herhangi bir siyasi cinayet, ülkemizin kimyasını bozar, bundan kimse kârlı çıkmaz!

İktidarın görevi, güvenlik birimlerini harekete geçirerek her türlü önlemi almak olmalıdır!" düşüncesini dile getirdi.