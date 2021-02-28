Sözcü yazarı Turan: AKP kongrelerini düzenleyenlerden, Sağlık Bakanı da İçişleri Bakanı da dahil hiç kimse hesap soramaz!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Lokanta, kafe, kulüp, düğün salonu, her yer kapalıyken, binlerce kişinin toplandığı müzikli-eğlenceli AKP kongrelerini düzenleyenlerden, Sağlık Bakanı da İçişleri Bakanı da dahil hiç kimse hesap soramaz!" görüşünü savundu.

Turan yazısında, "Onlar sadece gariban vatandaşa (ve de 65 yaş üstüne) diş geçirirler, yasağı çiğneyen her kişiye 3 bin 150 lira ceza yazarlar! Sıkıysa AKP kongrelerinde toplananlara ceza yazsınlar, onlara diş geçirmeye kalksınlar, inanın ki dişleri kırılır! Ülkemiz işte böyle çifte standartlar ülkesi oldu. Bu zihniyetle salgın nasıl önlenebilir?" ifadesini kullandı.

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