Canan Kaftancıoğlu'ndan AKP'nin "eğlenceli" kongresine tepki: O esnada intiharın eşiğine gelmiş binler vardı...

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kapalı mekânda bir araya gelerek, pandemi kurallarının hiçe sayıldığı ve davullar eşliğinde eğlence düzenlenen AKP Hatay İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi videosu için, "O esnada; İstanbul’da kepenk indiren binlerce esnaf, Evine ekmek götüremeyen restoran çalışanları, Eğlence sektöründe işsiz kalmış emekçiler, Müzik aletlerini satmak zorunda kalan sanatçılar, Kısacası pandemi değil yaşatılan pandomim nedeniyle intiharın eşiğine gelmiş binler vardı..." ifadeleri kullandı.

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye'nin her yerinde restoranlar ve kafeler kapalı durumdayken, AKP Hatay İl Gençlik Kolları Kongresi'nde yaşanan görüntüler tepki çekti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, Hatay'da düzenlenen kongredeki görüntüleri sosyal medya hesabından eleştirdi.

Kaftancıoğlu, Hatay'daki davullu zurnalı, omuzlara alınan Hatay İl Gençlik Kolu Başkanı'nın elinde maske salladığı görüntüleri paylaşarak, "O esnada; İstanbul’da kepenk indiren binlerce esnaf, Evine ekmek götüremeyen restoran çalışanları, Eğlence sektöründe işsiz kalmış emekçiler, Müzik aletlerini satmak zorunda kalan sanatçılar, Kısacası pandemi değil yaşatılan pandomim nedeniyle intiharın eşiğine gelmiş binler vardı..." diye yazdı.