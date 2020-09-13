Sözcü yazarı Saymaz: Sarıklı ve cübbeli zorbalar, eşini seçme hürriyetini bile kadınlara çok gördükleri bu erkek saltanatı hüküm sürsün istiyor

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Şanlıurfa'nın Ulubağ Mahallesi'nde, 26 Temmuz 2019’da açtığı boşanma davası nedeniyle eşi ve aşiret üyelerinden gördüğü baskı sonrası yaşamına son veren Methiye K.’nın hikâyesini anlattı. Saymaz, "Tarikat ve cemaatlerin İstanbul Sözleşmesi'ne neden bu kadar öfkeli olduklarını ve kin güttüklerini, Methiye'nin yaşadıklarından anlayabiliyoruz. Sarıklı ve cübbeli zorbalar, eşini seçme hürriyetini bile kadınlara çok gördükleri bu erkek saltanatı hüküm sürsün istiyor" düşüncesini dile getirdi.

Saymaz, "Kadının mal gibi takas edildiği bir ilkelliği din adına kutsuyorlar. Üzerine kuma getirilen kadın itiraz mı etti? 'Allaha isyan' diyecekler. Onursuzluğa katlanmayıp boşandı mı? Dinsizlikle suçlayacaklar. Okumak mı istedi? 'Günah' diye eve kapatacaklar. Onlar İstanbul Sözleşmesi'ne beddua okurken, aslında kadının erkeğe köle kılındığı bir zorbalığı methediyor." ifadesini kullandı.

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