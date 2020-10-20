Sözcü yazarı Saymaz'dan Denizli Valisi'ne: ‘Şahıslar' gidici, ‘şahsiyetler' kalıcıdır vali bey

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, dönerciyle yaşadığı 'eldiven' diyalogu ile tepki çeken ve özür dileyen Denizli Valisi Ali Fuat'a yönelik, "Şahıslar' gidici, ‘şahsiyetler' kalıcıdır vali bey." düşüncesini dile getirdi.

Saymaz, Atik'in özür metninde 'şahsım' kelimesini kullandığının altını çizerek, "Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in ‘şahsı' üzülmesin. Dönerci ile arasındakinin ‘şahsi' bir mesele olmadığının farkındayız. Yine de ‘şahsen' bir hatırlatmada bulunmakta fayda görüyorum. ‘Şahıslar' gidici, ‘şahsiyetler' kalıcıdır vali bey." ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Döner satan bir işletmeye giden Vali Atik, dönerci ustasının elinde eldiven görmeyince yanına giderek önce uyardı. Döner ustasının uyarıyı dikkate almayıp hâlâ döner kesmeye devam etmesi üzerine Vali Atik, polis ekiplerine işletme hakkında tutanak tutulup, kapatılması talimatını verdi. Vali Atik'in talimatı üzerine iş yeri hakkında tutanak tutuldu. Valinin bu tutumu sosyal medyada tepki çekti.

Gelen tepkilerin ardından bir açıklama yapan Vali Atik, özür diledi. Atik açıklamasında, "Gün boyu yapılmış olan denetimin getirmiş olduğu yorgunlukla işletme çalışanı ile yaşanan diyalogda şahsımın yaklaşımı, üslubum ve kullandığım ifadenin gönül kırıcı bir yaklaşım içermesi hakikaten beni de üzdü." dedi.

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