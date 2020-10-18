İçişleri Bakanı’ndan ‘Denizli Valisi’ açıklaması: Özrü yerinde olmuştur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koronavirüs denetimi sırasında esnafla diyalogu tepki çeken Denizli Valisi Ali Fuat Atik hakkında sosyal medya hesabından "Özrü yerinde olmuştur" açıklamasını yaptı.

Soylu paylaşımında, "Devletin cemal ve celal yüzü vardır. Biri tevazu ve yumuşaklığı, merhameti, Diğeri azameti ve sorumluluğunu anlatır... Yöneticilerimizin vatandaşa yüzü hep cemal olmalıdır. Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Döner satan bir işletmeye giden Vali Atik, dönerci ustasının elinde eldiven görmeyince yanına giderek önce uyardı. Döner ustasının uyarıyı dikkate almayıp hâlâ döner kesmeye devam etmesi üzerine Vali Atik, polis ekiplerine işletme hakkında tutanak tutulup, kapatılması talimatını verdi. Vali Atik'in talimatı üzerine iş yeri hakkında tutanak tutuldu. Valinin bu tutumu sosyal medyada tepki çekti.

Gelen tepkilerin ardından bir açıklama yapan Vali Atik, özür diledi. Atik açıklamasında, "Gün boyu yapılmış olan denetimin getirmiş olduğu yorgunlukla işletme çalışanı ile yaşanan diyalogda şahsımın yaklaşımı, üslubum ve kullandığım ifadenin gönül kırıcı bir yaklaşım içermesi hakikaten beni de üzdü." dedi.

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