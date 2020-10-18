Koronavirüs denetimi sırasında esnafla diyalogu tepki çeken Denizli Valisi özür diledi

Burada Vali Atik, eldivensiz çalışan ve kendisini tanımayan bir dönerciye ceza kesme talimatı verdi ve ekibine, “Kapatıyoruz” dedi.Denizli Valisi Ali Fuat Atik, bir esnaf ile arasında geçen diyalogun kamuoyuna yansımasının ardından açıklamada bulundu. "Şahsımın yaklaşımı, üslubum ve kullandığım ifadenin gönül kırıcı bir yaklaşım içermesi hakikaten beni de üzdü" diyen Atik, "Vatandaşımızdan bu tutum ve yaklaşımım sebebiyle özür diliyorum" dedi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Covit-19 önlemleri kapsamında kentin en kabalalık caddesi olan Gazi Bulvarında denetim yaptı. Vali Atik'e Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız da eşlik etti. Cadde üzerindeki esnafı denetleyen Vali Ali Fuat maske takmayan vatandaşları da uyardı, maskesi olmayanlara maske hediye etti.

Döner satan bir işletmeye giden Vali Atik, dönerci ustasının elinde eldiven görmeyince yanına giderek uyarıda bulundu ve işletmenin sahibini çaptırdı. Ardından Vali Atik, işletmeyi kapatma talimatı verdi. Atik'in talimatı üzerine iş yeri hakkında tutanak tutuldu. Valinin bu tutumu sosyal medyada tepki çekti.

Vali, yorgunluğu gerekçe gösterdi

Gelen tepkilerin ardından bir açıklama yapan Vali Atik, özür diledi. Atik açıklamasında, "Gün boyu yapılmış olan denetimin getirmiş olduğu yorgunlukla işletme çalışanı ile yaşanan diyalogda şahsımın yaklaşımı, üslubum ve kullandığım ifadenin gönül kırıcı bir yaklaşım içermesi hakikaten beni de üzdü." dedi.

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