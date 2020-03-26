Sözcü yazarı Özdil: Virüsle aranıza mesafe koymanız yetmez, cahil cesaretiyle aranıza mesafe koyun

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin “Virüsle aranıza mesafe koymanız yetmez, cahil cesaretiyle aranıza mesafe koyun” ifadesini kullandı.

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Özdil, "Kişinin cehaleti ne kadar derinse, niteliksizliği ne kadar büyükse, kendine güveni o kadar yüksek olur. İster uzay mekiği, ister uranyum rezervi, konu ne olursa, her konuyu bildiğini, hatta en iyi bildiğini sanır. Karşısına çıkan seçeneklerde, her defasında yanlış tercihte bulunmasına rağmen, kendi kararları neticesinde yanlış sonuçlara varmasına rağmen, tercih-sonuç bağlantısını kavrayamaz." düşüncesini dile getirdi.

Özdil, "Dunning-Kruger Sendromu'dur bu. Türkçesi 'cahil cesareti'dir. Gezici Araştırma şirketi, Koronavirüs'le alakalı araştırma yaptı. Her 10 kişiden 4'ünün en ufak bir önlem bile almadığı ortaya çıktı. Niye önlem almıyorsunuz diye sordular? İki tür cevap var. Birincisi, 'yakında hallolur' diyorlar. İkincisi, 'bana bir şey olmaz' diyorlar. Her 10 kişiden 4'ü. Virüsle aranıza mesafe koymanız yetmez. Bunlarla aranıza mesafe koyun. Çünkü, umarım Koronavirüs'ün merkez üssü olmayız ama zırcahil cesaretinin dünya çapında merkez üssü olduğumuz kesin!" görüşünü savundu.

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