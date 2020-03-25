Araştırma: On kişiden dördü salgına karşı tedbir almıyor

Gezici Araştırma Şirketi’nin yaptığı ankete göre her 10 kişiden 4'ü Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı önlem almıyor. Önlem almama nedenlerinin de sorulduğu yurttaşlar, “kısa sürede virüse çözüm bulunacağı” ve “kendisinin virüsten etkilenmeyeceği” gibi yanıtlar verdi.

Gezi Araştırma Şirketi 1068 kişi ile Koronavirüs hakkında anket yaptı. Vatandaşlara salgının ardından yurttaşlara ilaç ve erzak stoku yapıp yapmadığının sorulması üzerine yüzde 52.4’ü stok yaptığını, yüzde 35.2’si ise normal ölçülerde alışveriş yaptığını söyledi.

Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın haberine göre ankette yurttaşların yüzde 64.2’si salgına karşı bireysel tedbirler aldığını belirtirken yaklaşık her 10 kişiden 4’ünün ise hâlâ bir tedbir almadığı kaydedildi. Önlem almama nedenlerinin de sorulduğu yurttaşlar, “kısa sürede virüse çözüm bulunacağı” ve “kendisinin virüsten etkilenmeyeceği” gibi yanıtlar verdi.

İktidarın aldığı önlemlerin yeterli olup olmadığı sorulan yurttaşların yüzde 70.8’i memnun iken tedbirleri yetersiz bulanların oranı yüzde ise 20.8’de kaldı.

Yakın zamanda salgına çözüm bulunacağını düşünenlerin oranının yüzde 52.3 olurken, salgın sonrasında ruhsal problem yaşayanların oranı ise yüzde 24.2 çıktı.

Yurttaşlar, virüsten korunmayı sağlayacak bilgileri ilk olarak sosyal medyadan öğrenirken onu görsel medya ve yazılı medya izledi. Ankette halkın yüzde 14.2’sinin de virüs salgını sonrası sosyal medyada hesap açtığı belirtildi.