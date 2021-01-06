Sözcü yazarı Özdil: Utanmasalar, bebekler hükümetimize komplo kurmak için hastalanıyor diyecekler

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, SMA hastası çocuklar için başlatılan kampanya hükûmetten gelen tepkilere ilişkin olarak, “Öylesine şirazesinden çıkmışlar ki kardeşim, utanmasalar, bebekler hükümetimize komplo kurmak için hastalanıyor diyecekler yani.” görüşünü savundu.

2013 yılında Edirne'de dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın ziyareti sırasında kanser ilaçlarının temini için yardım isteyen ve kendisine verilen parayı, "Dilenci değilim" diyerek geri çeviren lenf kanseri hastası üniversiteli Dilek Özçelik’in ölümünü yazısında hatırlatan Özdil, “Ve, şimdi bakıyoruz… SMA'lı bebeklerimiz var. Uzun uzadıya anlatmama gerek yok, hepiniz biliyorsunuz, bir umut ışığı doğmuş, iki yaşına gelmeden gen tedavisine başlamaları gerekiyor, en azından anne babaları böyle bir umut olduğunu düşünüyor, umutlanmak için somut örnekleri var, dünyada 35 ülkede uygulanıyor, çocuklarını kurtarabilmek için çırpınıyorlar, ABD'ye götürmek veya gen tedavisinde kullanılan ilacı satın alabilmek için sosyal medya üzerinden yardım kampanyaları düzenliyorlar, sanatçılardan sivil toplum örgütlerine, herkes elinden geldiğince bu kampanyaya destek olmaya, duyurmaya çalışıyor, bir bebeğin hayatını bile kurtarsak ne mutlu bize diye 'imece' yapılıyor. Sağlık Bakanımız çıktı… 'Kirli kampanya' dedi, iyi mi. 'Kobay' filan dedi." ifadesini kullandı.

Özdil, "Görüyorum ki, çaresizliği hayatınızda hiç tatmamışsınız…' Zihnimde çın çın çınlıyor Dilek'in sözleri. Öylesine şirazesinden çıkmışlar ki kardeşim, utanmasalar, bebekler hükümetimize komplo kurmak için hastalanıyor diyecekler yani." düşüncesini dile getirdi.

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