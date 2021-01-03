Yavaş, İmamoğlu ve Soyer'den "75 milyon TL, SMA hastası çocukların tedavilerine harcansın" kampanyasına destek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Milli Piyango'nun Türkiye Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon TL'lik ikramiyesi için sosyal medyada başlatılan "75 milyon TL, SMA hastası çocukların tedavilerine harcansın" kampanyasına destek verdi.

Kampanyaya sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda destek yağdı.