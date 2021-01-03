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Yavaş, İmamoğlu ve Soyer'den "75 milyon TL, SMA hastası çocukların tedavilerine harcansın" kampanyasına destek

03 Ocak 2021 21:08

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Milli Piyango'nun Türkiye Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon TL'lik ikramiyesi için sosyal medyada başlatılan "75 milyon TL, SMA hastası çocukların tedavilerine harcansın" kampanyasına destek verdi. 
 
Kampanyaya sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda destek yağdı. 
 
 
 
TIKLAYIN: Sosyal medyada başlatılan "Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon TL, SMA hastası çocuklar için kullanılsın" kampanyasına kimler destek verdi? 
 

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