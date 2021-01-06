Erdoğan’dan SMA hastası çocuklar için başlatılan kampanyaya tepki: İnsan sağlığı üzerinden kampanya yürütüyorlar, bu nasıl bir ahlaksızlıktır

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millî Piyango özel yılbaşı çekilişinde satılmayan ve Türkiye Varlık Fonu'na aktarılan üç biletin ikramiye tutarı 75 milyon TL'nin SMA hastası çocuklar için kullanılmasına ilişkin kampanya başlatılmasına tepki gösterdi. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi’nin aktardığına göre Erdoğan, “İnsan sağlığı üzerinden kampanya yürütüyorlar, bu nasıl bir ahlaksızlıktır” dedi.

Selvi yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, SMA hastaları üzerinden düzenlenen kampanyaya dikkat çekiyor. 'İnsan sağlığı üzerinden kampanya yürütüyorlar. Bu nasıl bir ahlaksızlıktır. Bizim bu konuda ne kadar hassas olduğumuz bilinmiyor mu? SMA hastalarının tedavisi için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz' diyor. Erdoğan, 'Bunları her zeminde anlatmalıyız. Partimize kayıtlı 11 milyon üyemiz var. Bunları da mobilize ederek, bu gerçekleri anlatmalıyız' diye konuşuyor." ifadesini kullandı.

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