Sözcü yazarı Özdil: Türkiye'de devlete ve özel sektöre ait şirketlerin tamamını topluyorsun, “GAFAM”ın beşte biri etmiyor!

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç’un, "Dünya GAFAM'dan (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) büyüktür. Bu GAFAM’ın muadillerini yapmamız gerekiyor” açıklamasını yorumladı. Özdil, “Türkiye'de devlete ve özel sektöre ait şirketlerin tamamını topluyorsun, 'GAFAM'ın beşte biri etmiyor!” değerlendirmesini yaptı.

Özdil yazısında, "GAFAM'ı icat edenlerin yaş ortalaması 23. Türkiye'de bu yaş grubu gençlerimiz işsiz geziyor. Üniversitede okuyanlarına terörist deniyor. Zorla iş bulanlara da anca boğaz tokluğuna asgari ücret veriliyor. Netice? Dünya beşten büyüktür diyorlar… Türkiye'de devlete ve özel sektöre ait şirketlerin tamamını topluyorsun, GAFAM'ın beşte biri etmiyor! GAFAM'ız çalışsaydı… Böyle mi olurdu?" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı: Google, Apple, Facebook gibi şirketlerin yerli muadillerini geliştirmemiz gerekiyor