Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı: Google, Apple, Facebook gibi şirketlerin yerli muadillerini geliştirmemiz gerekiyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Google, Apple, Facebook, Amazon gibi teknoloji devlerinin muadillerinin Türkiye'de geliştirilmesini amaçladıklarını belirterek "Dünya GAFAM'dan (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) büyüktür. Bu GAFAM’ın muadillerini yapmamız gerekiyor" dedi.

Ankara Gazetecisi'nin aktardığı habere göre, TRT Akademi dergisine konuşan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, teknoloji devi şirketlerin muadillerinin yapılmasını hedeflediklerini anlattı. Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple şirketlerinin sektördeki gücüne karşı "yerli ve milli" muadilleri yapılmasını amaçladıklarını söyleyen Koç "Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman diyor ya, “Dünya beşten büyüktür.” diye, ben de dijital anlamda onun bir benzerini söylüyorum: Dünya GAFAM’dan büyüktür. GAFAM, yani Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft.” dedi.

Koç, sözlerine şöyle devam etti: “Bu şirketler bu kadar büyük bir veriye sahip durumdayken sizin özgürlük ve demokrasiden bahsetmeniz biraz zor. Çünkü bu beş firma sizinle alakalı birçok devletin bildiği bilgiden daha fazlasını biliyor. Eğer bu firmalar ellerindeki bütün verileri birbirleriyle paylaşsalar hâlimiz harap olur. Bu anlamda bakıldığında veri güvenliği bizim sınırlarımızın güvenliği kadar önemli ve önceliklidir.”

Teknoloji şirketlerinin muadilini üretmek konusunda Çin'i örnek gösteren Koç," Biliyorsunuz bu tür firmaların muadilleri var, Rusya bir aşamada yapmaya başladı. Ancak belli bir ekonomik ve teknolojik altyapıya ihtiyacınız var” ifadelerini kullandı.