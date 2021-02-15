Sözcü yazarı Muratoğlu’ndan TOBB Başkanı’na: Yandaş yandaşı yazıyorsa boşa yazmaz; belli ki yol gözüktü, sen de ufak ufak vedalaşmaya başla
Rifat Hisarcıklıoğlu - Dilek Güngör
15 Şubat 2021 09:43
Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör’ün iki yazısında da tepki gösterdiği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na ilişkin olarak, “Yandaş yandaşı yazıyorsa boşa yazmaz, Başkan, sen de ufak ufak vedalaşmaya başla” yorumunu yaptı.
Muratoğlu yazısında, "Gerçekleri dile getirmesi güzel de… Sebebi neydi ki? Alışmamışım tabii… Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu'na yol gözüktü belli ki…” düşüncesini dile getirdi.