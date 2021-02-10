Sabah yazarı Güngör’den TOBB’a tepki: Aidatları silecekleri yerde zam yaptılar, ödemediniz mi anında icralık oluyorsunuz

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, esnaf aidatlarına zam yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne tepki gösterdi.

Güngör yazısında, “Hani, enflasyonun üzerinde zam yapan herkese kızıyoruz ya... TOBB'un da pek farkı yok! Bunlar da salgın nedeniyle kapanma noktasına gelen işyerlerinin aidatlarını silecekleri yerde 2021 yılı başında zam yaptılar. Üstelik oranlar enflasyonun da üzerinde... Daha çok küçük esnafın kayıtlı olduğu ticaret odalarında en düşük aidat 2020'de 300 TL'ydi. Şimdi 370 TL. Sermayesi 250 bin TL'nin üzerindekilerden geçen yıl 340 TL aidat isteniyordu. Bu yıl 535 lira alınıyor. Özvarlıkları 1 milyonu geçen şirketlerde ise aidatlar 550 TL'den 650 liraya çıkarıldı. Odalar üyelerinden sermayelerine ve özvarlıklarına göre aidat topluyor. Bir işyeri kuruyorsanız odaya kayıt yaptıracaksınız. Her yıl cironuza, kârınıza göre aidatınızı ödeyeceksiniz. Belge filan çıkarmak isterseniz ücreti mukabilinde alabilirsiniz." değerlendirmesini yaptı.

Güngör, "Haa, aidatınızı ödemediniz mi? Anında icralık olursunuz. Şaka yapmıyorum. Pandeminin başında bazı odaların icraya verdikleri esnaf da oldu... Haklarını yemeyeyim. Topladıkları aidatların bir kısmıyla üyelerine faizle para verdiklerine de şahit olduk! Ya da devletin vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması kanununa eklemlenerek gecikmiş aidat borçlarını yapılandırma fırsatı sunduklarına da..." ifadesini kullandı.