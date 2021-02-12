Sabah yazarı Güngör’ün TOBB tepkisi sürüyor: Üyenin kendi parasını, üyeye faizle satıyorlar, üyelerine rakip olacak şirketler kuruyorlar!

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne yönelik eleştirilerine devam etti.

Güngör, aidat paralarına yönelik yazısının ardından çok sayıda telefon geldiğini belirterek, “Şirket sermayesi oranında ve bilanço karının binde 5'i kadar bağlı bulunduğu oda ve borsaya aidat ödüyorlar tabii... Paraların nerede olduğunu merak ediyorlar.Malum, TOBB'un bankalarda kaç parası olduğu devlet sırrı gibidir. 3 milyar diyen de var, 6 milyar diyen de... Üstelik, bu rakamlar öyle afaki filan da değil…” değerlendirmesini yaptı.

Güngör yazısında, “Bankaları düşük faize zorlayıp üyelerine piyasadan uygun maliyetli kredi dağıtıyorlar. Sözüm ona iyilik yapıyorlar ama kimse sormuyor. Yahu, o para zaten üyenin parası değil mi? Uyanıklığa bak! Üyenin kendi parasını, üyeye faizle sat... Peki parayla başka ne yapıyorlar? Üyelerine rakip olacak şirketler kuruyorlar! Hiç öyle şaşırmayın." ifadesini kullandı.

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