Sözcü yazarı Muratoğlu: Bu tip insanlar yönetimde olduğu sürece dış mihraka ihtiyacımız var mı?

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, katıldığı bir televizyon programında yaptığı enflasyon hesabıyla tepki çeken AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'na ilişkin olarak "Bu tip insanlar yönetimde olduğu sürece dış mihraka ihtiyacımız var mı? Elini vicdanına koy öyle söyle. Geçiş garantili yolları, yolcu garantili hava alanlarını, hasta garantili hastaneleri, işte hep bunları hesaplıyorlar. Matematiği yeniden yazıyorlar!" dedi.

Fransa'da akaryakıt zamları ardından yapılan "sarı yelekliler" eylemlerini hatırlatan Muratoğlu "Hükümetin akaryakıta ufaktan vergi koymasıyla başlayan protestolarda neler yaşandığını… Aylarca sürdü. Fransa Başkanı gösterilerin 'anayasal hak' olduğunu açıkladı. Demek Türkiye'de yapılan zamlar Fransa'da yapılsa, adamlar Paris'i komple benzin döküp yakacaklardı. İşin ilginci hiçbir Fransız siyasetçi de çıkıp, 'Türkiye'de fiyatlar 50 kat arttı' " ifadelerini kullandı.

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Ne olmuştu?

Muhammed Emin Akbaşoğlu, Türkiye'deki hayat pahalılığından bahsederken Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkelerini örnek göstererek, yüzde 6-7 oranındaki enflasyonla 150 Euro'ya yapılan bir market alışverişinin, şimdi 750 Euro çıktığını iddia etti.

Program sunucusunun "Yüzde 6-7 artıyorsa o kadar fark olmaz, 150 Euro'dan 750 Euro'ya çıkmaz. Dediğinizin olması için enflasyonun yüzde 7 değil, yüzde 200-300 falan olması gerekir" demesi üzerine ise Akbaşoğlu "Yüzde 5'le, 6 ile çarptığınızda zaten o rakamı alırsınız." yanıtını vermişti.

Daha sonra ise kullandığı ifadelere ilişkin yeniden açıklama yapan Akbaşoğlu "Kastımızla lafzımız arasında ortaya çıkan fark nedeniyle farklı değerlendirmeler söz konusu oldu" demişti.

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