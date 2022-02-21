AKP'li Akbaşoğlu: Fransa’da 150 Euro'ya dolan poşet şimdi 750 Euro'ya doluyor; yüzde 6-7 oranında enflasyon var

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, Türkiye'deki hayat pahalılığından bahsederken Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkelerini örnek göstererek, yüzde 6-7 oranındaki enflasyonla 150 Euro'ya yapılan bir market alışverişinin, şimdi 750 Euro çıktığını iddia etti. Programın sunucusu Kübra Par'ın; hesaplama hatası yaptığı konusundaki uyarısına rağmen AKP'li Akbaşoğlu kabul etmeyerek sözlerini sürdürdü.

HaberTürk yayınına katılan AKP'li Akbaşoğlu, enflasyona ilişkin olarak konuşurken, "Sıkıntıları görüyorum, kabul ediyorum. Türkiye’de yaşadıklarımızı, Avrupa ile Amerika ile, bütün dünyayla beraber kıyas etmek gerektiğini... Sonuç itibariyle bunun Türkiye’yi etkileyen Türk insanını etkileyen bir kriz olmadığını... Dolayısıyla bugün 150 Euro'ya dolan bir poşet Fransa’da, Almanya’da 750-800 Euro'ya doluyor. Dolayısıyla orada da yüzde 6-7 oranında, 1’lerin altındayken enflasyon; 6-7 kat artmış bir enflasyon’’ dedi.