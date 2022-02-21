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Politika

AKP'li Akbaşoğlu: Fransa’da 150 Euro'ya dolan poşet şimdi 750 Euro'ya doluyor; yüzde 6-7 oranında enflasyon var

Akbaşoğlu'nu uyaran Kübra Par: Sonradan bu açıklamalar sosyal medyada çok kullanılıyor

21 Şubat 2022 07:29

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, Türkiye'deki hayat pahalılığından bahsederken Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkelerini örnek göstererek, yüzde 6-7 oranındaki enflasyonla 150 Euro'ya yapılan bir market alışverişinin, şimdi 750 Euro çıktığını iddia etti. Programın sunucusu Kübra Par'ın; hesaplama hatası yaptığı konusundaki uyarısına rağmen AKP'li Akbaşoğlu kabul etmeyerek sözlerini sürdürdü. 
 
HaberTürk yayınına katılan AKP'li Akbaşoğlu, enflasyona ilişkin olarak konuşurken,  "Sıkıntıları görüyorum, kabul ediyorum. Türkiye’de yaşadıklarımızı, Avrupa ile Amerika ile, bütün dünyayla beraber kıyas etmek gerektiğini... Sonuç itibariyle bunun Türkiye’yi etkileyen Türk insanını etkileyen bir kriz olmadığını... Dolayısıyla bugün 150 Euro'ya dolan bir poşet Fransa’da, Almanya’da 750-800 Euro'ya doluyor. Dolayısıyla orada da yüzde 6-7 oranında, 1’lerin altındayken enflasyon; 6-7 kat artmış bir enflasyon’’ dedi.
 
Kübra Par, “Yüzde 6-7 artıyorsa o kadar fark olmaz, 150 Euro'dan 750 Euro'ya çıkmaz” sözleriyle araya girdi. Akbaşoğlu açılamasına devam etmesi üzerine Kübra Par "Sonradan bu açıklamalar sosyal medyada çok kullanılıyor, o yüzden uyarmak istedim” ifadelerini kullandı.
 
Par, "Dediğinizin olması için enflasyonun yüzde 7 değil, yüzde 200-300 falan olması gerekir" dedi. 
 
Akbaşoğlu ise, "Yüzde 5'le, 6 ile çarptığınızda zaten o rakamı alırsınız." dedi. 
 
150 Euro'luk bir alışverişin 750 Euro'ya yükselmesi için, ülkedeki enflasyon oranının yüzde 400 olması gerekiyor. Yüzde 7'lik bir artış ise, 150 Euro'luk bir alışverişin 160,5 Euro'ya yükselmesi anlamına gelir. Öte yandan Fransa'da yıllık enflasyon Ocak'ta yüzde 2,9 olarak gerçekleşti.
 
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