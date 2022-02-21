Enflasyon hesabı tepki çeken AKP'li Akbaşoğlu'ndan sözlerine "düzeltme"

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Fransa'da 150 Euro'ya dolan market poşetinin 750 Euro'ya yükseldiğini söyleyerek enflasyonun yüzde 6-7 olduğunu belirten AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, gündem olan sözlerinin üzerine yeni bir açıklama yaptı. Akbaşoğlu, "Kastımızla lafzımız arasında ortaya çıkan fark nedeniyle farklı değerlendirmeler söz konusu oldu" dedi.

"Sıkıntıları görüyorum, kabul ediyorum. Türkiye’de yaşadıklarımızı, Avrupa ile Amerika ile, bütün dünyayla beraber kıyas etmek gerektiğini... Sonuç itibariyle bunun Türkiye’yi etkileyen Türk insanını etkileyen bir kriz olmadığını... Dolayısıyla bugün 150 Euro'ya dolan bir poşet Fransa’da, Almanya’da 750-800 Euro'ya doluyor. Dolayısıyla orada da yüzde 6-7 oranında, 1’lerin altındayken enflasyon; 6-7 kat artmış bir enflasyon’’ sözleri gündem olan AKP'li Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündem olan sözleriyle ilgili olarak "düzeltme yapmak istediğini" söylerken, "Kastımızla lafzımız arasında ortaya çıkan fark nedeniyle farklı değerlendirmeler söz konusu oldu" dedi.

Akbaşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün dünyada yaşanan pandemi nedeniyle fiyat artışlarının, enflasyon oranlarının yükselmesi münasebetiyle hem Türkiye'mizde hem Avrupa’da hem de bütün dünyada yaşanılan bu duruma ilişkin değerlendirme yaparken, yüzdelik oranla ilgili bir enflasyon oranını ifade ederken, bir başka boyutuyla 4- 5 kat artan fiyatlara vurgu yapmak suretiyle ve bazı örnekler vermek suretiyle bu konuda yaşanılan sıkıntılara dair bir beyanım olmuştu.

Bu konuda örnek verdiğimiz üzere; 25-26 dolar olan bir varil petrolün, 96 dolarlara varması münasebetiyle yaklaşık 4 kat arttığına ilişkin örneği de bu konuşmamda ifade ederek, Avrupa’da da dünyada da gerçekten son 40-50 yılın en büyük fiyat artışlarının da olduğunu, enflasyon oranlarının arttığını, bununla beraber bazı ürünlerde de 4-5 kat fiyat artışının söz konusu olduğunu beyan etmiştim. Bu konuyla ilgili lafzımızla, kastımız arasındaki bu farkı da sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmak istiyorum."

TIKLAYIN - AKP'li Akbaşoğlu: Fransa’da 150 Euro'ya dolan poşet şimdi 750 Euro'ya doluyor; yüzde 6-7 oranında enflasyon var