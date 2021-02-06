Sözcü yazarı Muratoğlu: Bu mantığa göre faizi 3 puan daha arttır yüzde 20 seviyesine daya, al sana dolar 6.5 lira

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın “şimdilik oyunu kitabına göre oynadığını” ifade eden Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, “Yüksek faiz ödeyip kısa zaman kazanıyoruz. Ver faizi, getir parayı, düşür doları… Budur meali” dedi. “Bu mantığa göre faizi 3 puan daha arttır yüzde 20 seviyesine daya, al sana dolar 6.5 lira” diyen Muratoğlu, “Ekonomi düzlüğe mi çıkmış olacak bu durumda?” sorusunu gündeme getirdi.

Muratoğlu, “Merkez Bankası bir yolla “dolar” toplamak zorunda yoksa bu iş yürümez böyle… Ya ihale açmaya başlayacak ya çaktırmadan alacak” görüşünü ifade etti.

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