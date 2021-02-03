Mahfi Eğilmez: Enflasyon yükselirken mevduat faizinin düşmesi tuhaf

Enflasyon yükselirken bankaların mevduat faizinde yaşanan düşüşe dikkat çeken Mahfi Eğilmez, “Enflasyon yükselirken bankalar mevduat faizlerini indiriyorsa ortada bir tuhaflık var demektir” dedi. Eğilmez, Twitter paylaşımında, kredi değil mevduat faizlerinin düştüğünü vurguladı.

Mahfi Eğilmez, mevduat faizlerindeki düşüşün enflasyona ilişkin iyimser beklentilerle de açıklanamayacağını, zira önümüzdeki iki ayda fiyat artışlarının sürmesinin beklendiğini vurguladı.

Eğilmez, “Mevduata yüzde 18’den fazla vermeyin baskısı var” yorumu yapan bir takipçisine ise “Doğru” yanıtı verdi.