Merkez Bankası Başkanı Ağbal ile Sabah yazarı Müderrisoğlu arasında 'faiz ve kazanım' gerilimi

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun Cumhurbaşkanı'nın "yüksek faize karşıyım" sözünü hatırlatarak siyasal bir çerçeveyle hareket etmesi gerektiği eleştirisine, "Merkez Bankası herhangi bir şekilde politik değerlendirmenin içerisine giremez, politik değerlendirme de yapamaz. Sıkı para politikası uygulaması iddia ettiğiniz gibi ekonomide üretim kaybına yol açmaz. Değerlendirmeleriniz son derece eksik ve yanlış" diye yanıt verdi.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, yılın ilk Enflasyon Raporu'nu açıkladığı toplantıda, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Merkez Bankası'nın ekonomik çerçevenin yanında siyasal bir çerçeve ile de hareket etmesi gerektiğini savunan Sabah Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "Yüksek faize karşıyım" açıklamalarını hatırlatarak "Ben şahsen sizin veya kurumsal olarak Merkez Bankası'nın yüksek faizden ne anladığını, nasıl tanımladığını, hali hazırdaki politika oranlarının yüksek olduğunu düşünüp düşünmediğini merak ediyorum" dedi.

İş dünyasının aynı zamanda yüksek faizden de şikayet ettiğini, faizdeki mevcut seviyenin özellikle reel sektörün üretken kesiminin kredi kaynaklarına erişiminde sıkıntı yarattığını öne süren Müderrisoğlu, "Dolayısıyla biz, ameliyat iyi geçti ama hastayı kaybettik mi acaba durumuna düşebilir miyiz? Bu hassas dengeyi nasıl kuracaksınız?" sorusunu sordu. Müderrisoğlu ayrıca, Merkez Bankası'nın hep risklerden bahsettiği eleştirisinde bulunarak "Merkez Bankamızın, Türkiye ekonomisinin kazanımları ve geleceğe de daha umutlu bakmamıza imkan verecek bazı başlıklardaki tespit ve yaklaşımlarını da daha sonraki raporlarda görebilecek miyiz" sorusunu yöneltti.

"Son derece eksik ve yanlış"

"Para politikasındaki duruşumuza ilişkin değerlendirmelerinizi son derece eksik ve yanlış bulduğumu belirtmek istiyorum" diyen Ağbal ise, "Merkez Bankası herhangi bir şekilde politik değerlendirmenin içine giremez. Politik değerlendirmeye ilişkin değerlendirme de yapamaz. Baştan beri ifade ediyoruz, merkez bankası fiyat istikrarı görevini yerine getirmekten sorumlu" şeklinde yanıt verdi.

Merkez Bankası'nın yüzde 5 hedefine varan süreçte sıkı para politikası uygulamasının Müderrisoğlu'nun iddia ettiği gibi ekonomide üretim kaybına neden olmayacağını ifade eden Ağbal, ekonomide üretimin de yatırımın da tasarrufların da fiyat istikrarına dolayısıyla düşük enflasyona bağlı olduğuna işaret etti.

Ağbal, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla Merkez Bankası'nın burada ortaya koyduğu yüzde 5 enflasyon hedefine varan süreçte sıkı para politikası uygulaması sizin iddia ettiğiniz gibi ekonomide üretim kaybına, herhangi bir şekilde zaafiyete neden olmaz. Bu itibarla sizin ifade etmeye çalıştığınız kısa dönemli olumsuz etkilerin oluşmayacağını, tam tersine tüm toplum katmanları tarafından fiyat istikrarı geniş bir şekilde kabul edilirse enflasyonun hızlı bir şekilde aşağı geleceğini ve böylece ekonominin esas ihtiyacı olan üretim ve yatırımların artacağını net bir şekilde görüyoruz."