Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal: Faiz indirimini uzun bir süre gündeme almamız mümkün gözükmüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, uzun süre faiz indirimini gündeme almalarının olası görünmediğine dikkat çekerken, öncelikli hedeflerinin 2023 yılında enflasyonu yüzde 5 seviyesine çekmek olduğunu dile getirdi. Ağbal, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizlerin düşürülmesi konusunda ise, "Bu yıl içinde faiz indirimini uzun bir süre gündeme almamız mümkün gözükmemektedir." ifadelerini kullandı.

Ağbal Reuters haber ajansıyla yaptığı söyleşide, BDDK'nın 2020 yıl sonuna kadar geçerli olan ve kredi sınıflandırmasını esnekleştiren düzenlemeleri 2021 Haziran ayına kadar uzatmasının, reel sektöre ve bankalara esneklik kazandırdığını belirterek, "2020 yılında taksit ötelemeleri ertelenen kredilerde Kasım ayından itibaren geri ödemelerin yüksek bir ödeme performansı ile başladığını görmekteyiz" dedi.

"Döviz alım ihaleleri yaparak rezervlerimizi artıracağız"

Ağbal'ın söyleşisinden satır başları şu şekilde:

"Uygulamakta olduğumuz sıkı para politikasına kararlılıkla devam etmek suretiyle güçlü bir dezenflasyonist sürecin oluşması ve kalıcı hale gelmesi sonucunda sermaye girişlerinin istikrarlı ve güçlü bir hale gelmesi, yerleşiklerin dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi ile birlikte döviz alım ihaleleri yaparak rezervlerimizi artıracağız."

"Swap sınırlamalarının azaltılmasını kademeli olarak devam etmesini öngörüyoruz"

"Önümüzdeki dönemde de makroekonomik göstergelerdeki dengelenme eğilimi ve makrofinansal risklerin azaltılması sonucunda TL cinsi varlıklara yönelik sermaye akımlarının devam etmesini bekliyoruz. Özellikle portföy yatırımlarının önümüzdeki dönemde olumlu gelişmelerle beraber artacağını tahmin ediyoruz.

Merkez Bankası olarak temel yaklaşımımız fiyatların serbest piyasa koşullarına göre oluşmasıdır, bu çerçevede bu yöndeki (swap sınırlamalarının azaltılması) adımların kademeli olarak devam etmesini öngörüyoruz."

"Arz-talebe göre şeffaf yöntemlerle döviz alım ihaleleri düzenleyebileceğiz"

"Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından dalgalı kur rejimi ile uyumlu, şeffaf yöntemlerle ve herhangi bir kur seviyesi hedeflemeksizin döviz rezervlerinin güçlendirilmesini amaçlıyoruz.

Öte yandan, piyasadaki döviz arzının döviz talebine göre güçlü ve istikrarlı şekilde yükseldiği dönemlerde, kuralları önceden açıklanmış bir plan dâhilinde, dalgalı kur rejimi ile uyumlu olmak kaydıyla, şeffaf yöntemlerle döviz alım ihaleleri düzenleyebileceğiz. Döviz alım ihaleleri konusunda kesinlikle aceleci bir yaklaşım içinde olmayacağız ve dalgalı kur rejimi ilkeleri içerisinde hareket edeceğiz. Herhangi bir kur seviyesi hedefi güderek döviz alım ihalelerine başlamak gibi bir yaklaşımımız söz konusu değil."

"Gıdada yeni müdürlük erken uyarı fonksiyonu görecek"

İçinde bulunduğumuz dönemde de ivme kaybı yaşasa da ekonomik aktivite genele yaygın gücünü koruyor. Gıda ve tarımsal ürün piyasaları analiz müdürlüğü fiyat istikrarı açısından kritik önemdeki gıda ve tarım ürünleri fiyatlarına dair verileri detaylı ve zamanlı olarak inceleyerek erken uyarı fonksiyonu görecek.

"Faiz indirimini uzun bir süre gündeme almamız mümkün gözükmüyor"

"Enflasyon patikası üzerinde yakın vadede öngördüğümüz yukarı yönlü risklerin önemini koruyacak olması ve patikanın beklenen eğimini dikkate aldığımızda bu yıl içinde faiz indirimini uzun bir süre gündeme almamız mümkün gözükmemektedir."