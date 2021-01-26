Sözcü yazarı Erkin: Binali Bey FETÖ’den özür mü dileyecek?

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, eski Başbakan ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın partisinin Edirne İl Kongresi’nde, “Balyozlar, Ergenekonlar… Bunlar yalan mıydı? Elbette bunlar vardı” sözlerini ve Yıldırım’ın, "FETÖ, Ergenekon davasındaki konuları abartmış ve sulandırmıştır. Hakikati yalan haline getirmiştir” açıklamasını yorumladı.

Erkin, “Binali Bey FETÖ’den özür mü dileyecek?” başlıklı yazısında, “Yani… Fetullahçılar, Ergenekon hakikatini yalan haline getirdiği için suçlu Yıldırım'a göre! Binali Yıldırım bu cümleyi ilk kez kurmadı! Neyse ki Cumhuriyet'ten Mehmet Ali Güller dün köşesinde hatırlattı da Yıldırım'ın ‘ruh halini' bir kez daha anladık!” görüşünü savundu.

Erkin yazısında, "Yeniden görülen Ergenekon davasında sanıkların tümünün (235 kişi) örgüt üyeliğinden beraatına karar veren İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi 739 sayfalık gerekçesini açıkladı. Binali Yıldırım'ın okuduğu ama kabul etmediği gerekçeli kararın 454'üncü sayfasında bakın ne diyor mahkeme: '… Örgüt… Mesela yıllarca bir kanalını ‘Ergenekon Terör Örgütü' adıyla imal ettiği hayali bir örgütün yargılamalarına tahsis ederek beyin yıkamış ve kamuoyu desteği sağlamış iken, sonradan hükümete karşı kara propaganda için elindeki bütün basın yayın medya organlarını kullanmıştır.' Binali Yıldırım'a gerekçeli karar sayfa 284'ten bir cümleyle hatırlatma yapıyorum: '… Ergenekon Davası öncesi yaşanan bazı terör ve suikast olayları, cemaatin hazırladığı ve amacın tamamen devletin ele geçirilmesi olan Ergenekon komplosunun köşe taşları olmuştur…” ifadesini kullandı.

Erkin yazısına, "Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesine girin, 15 Temmuz'a giden yolun 2005'te nasıl başladığını Tayyip Erdoğan'ın tespitleriyle okuyun… Okumadınız mı? O zaman… İçişleri Bakanlığı'nın, Süleyman Soylu'nun hazırlattığı FETÖ kitabına bakın ve Ergenekon'dan 15 Temmuz'a giden yolu anlayın… Anlamadınız mı? O zaman Pensilvanya'ya gidin özür dileyin!" notunu ekledi.

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