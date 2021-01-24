“Balyozlar, Ergenekonlar yalan mıydı?” diyen Binali Yıldırım’dan açıklama: Mağduriyet yaşayanların tabii ki yanındayım

Eski Başbakan ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Edirne İl Kongresi’ndeki konuşmasında, 18 yıllık iktidarlarının ilk yıllarında darbe ve vesayet heveslilerinin meydanlarda olduğunu belirterek, "Hatırlayın, Balyozlar, Ergenekonlar... Bunlar yalan mıydı, elbette bunlar vardı" açıklamasına açıklık getirdi. Yıldırım, “Benim sözlerim, onlara yapılan haksızlığı yok sayma anlamına gelmez. Mağduriyet yaşayanların tabii ki yanındayım” dedi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’a konuşan Yıldırım, “Ortalığı karıştırmak için ellerinden geleni yaptılar. Çeşitli girişimlerde bulundular. Partimizi kapatmak istediler. Ordu göreve diye gösteri yaptılar. Bazı provokasyonlara imza attılar ve bu faaliyetler, Ergenekon diye dava konusu oldu. Bunları unutmamız mümkün değil. Unutursak olmaz. Benzeri gelişmelerin yaşanmaması için hafızamızda diri tutmalıyız bu yapılanları.” düşüncesini dile getirdi.

“Ergenekon” ve “Balyoz” diyerek bu tür girişimlere vurgu yaptığını söyleyen Binali Yıldırım, “FETÖ, vesayetçi odakların çabalarını, kendine alan açmak maksadıyla kullanmıştır. Ergenekon davasındaki konuları abartmış ve sulandırmıştır. Hakikati yalan haline getirmiştir. Bu abartma ve sulandırma sonucu da davalarda çeşitli mağduriyetlere yol açmıştır. Hak edilmeyen acılar yaşandı. Onların hissiyatlarını tabii ki anlıyoruz. Benim sözlerim, onlara yapılan haksızlığı yok sayma anlamına gelmez. Mağduriyet yaşayanların tabii ki yanındayım” ifadesini kullandı.

Hakan dünkü yazısında Yıldırım'a yönelik olarak, "Binali Yıldırım’ın, AK Parti’ye karşı sistemin yaptığı haksızlıkları, dirençleri, zorlamaları dile getirmesine kimse bir şey diyemez. Ama bunu yaparken FETÖ uydurması olan Ergenekon’a ve Balyoz’a sahip çıkıyor gibi görünmemesi gerekir" eleştirisini yapmıştı.

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