Ahmet Hakan'dan Binali Yıldırım'a: Evet, yalandı

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, eski Başbakan Binali Yıldırım’ın, “Yalan mıydı Ergenekon? Yalan mıydı Balyoz?” sözlerine bugünkü köşesinden “Evet, yalandı” diye yanıt verdi.

“Binali Yıldırım’ın, AK Parti’ye karşı sistemin yaptığı haksızlıkları, dirençleri, zorlamaları dile getirmesine kimse bir şey diyemez. Ama bunu yaparken FETÖ uydurması olan Ergenekon’a ve Balyoz’a sahip çıkıyor gibi görünmemesi gerekir” diyen Hakan, “Binali Yıldırım’ın asıl kastının bu olmadığını ve bu konuda bir düzeltme yapacağını düşünüyorum” görüşünü ifade etti.

Hakan son olarak, “Unutulmasın ki: Ergenekon ve Balyoz kumpaslarından çok çekmiş onca masumun ahı hâlâ arşa yükselmekte” notunu düştü.

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