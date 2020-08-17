Sözcü yazarı Doğru: Erdoğan'ın gelişini hazırlayan kadınlar, seçimle gidişini de hızlandıracak

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, AKP'nin iktidara gelmesinde kadınların etkili olduğunu belirterek, "Erdoğan'ın gelişini hazırlayan kadınlar, seçimle gidişini de hızlandıracak" düşüncesini dile getirdi.

Doğru, "Birer metre arayla yan yana durarak ve ellerinde kendilerini ifade eden ve 'İstanbul Sözleşmesi'ni' savunan pankartlar taşıyarak adına 'Kadın Zinciri- Sevgi Halkası' dedikleri protesto biçimini ve ifade şekli geliştirdiler. Şu anda içlerinde türbanlı kızlara rastlanmıyor. Ancak çok sayıda türbanlı kadın ve kızın üyesi olduğu dernekler de 'İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçilmesine' karşı olduklarını ilan ediyorlar. Bunların içinde bizzat Tayyip Erdoğan'ın kızı bile var. Üniversitelerde ilk 'türbanlı derse girme hareketini' Ali Babacan'ın halası Hatice Babacan başlatmıştı. Sanıyorum Ali Babacan'ın halası ile eşi şimdi başı açık kızların oluşturduğu 'Kadın Zinciri'nin yanında duruyorlardır." düşüncesini dile getirdi.

Doğru, "Dün Karar gazetesi'nde Nesibe Kırış adlı bir türbanlı hanım hukukçu 'İstanbul Sözleşmesi Hikâyesi' başlığıyla tam sayfa dört dörtlük bir inceleme yazısı yazarak, sözleşmeden çıkılmasını isteyenlerin Türkiye'ye kötülük etiklerini savunuyordu. Yazar Nesibe Kırış, türbanlı fotoğrafını da yazının başlığına koymuştu Zincire türbanlı kızlar, kadınlar da katılacaktır. Yoksulluk, yolsuzluk, yasakların acısını kadınlar erkeklerden daha yüksek dozajda yaşıyor. Tayyip Erdoğan'ın gelişini hazırlayan kadınlar, seçimle gidişini de hızlandıracaktır." ifadesini kullandı.

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