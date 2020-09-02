Sözcü yazarı Doğru: Bu yıl tarihe geçecek; milletvekili dövüldü, adli yıl açıldı

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay'ın saldırıya uğraması, T24 yazar ve programcısı Şirin Payzın'ın MHP MYK Üyesi Selami Şişman tarafından tehdit edilmesini köşesine taşıdı. Doğru, "Gazeteci, milletvekili, muhalefet partisi liderini dövenler, 'pusu hukuku uygulama' cesaretini birilerinden alıyorlar." düşüncesini dile getirdi.

Doğru, "Kimden alıyorlar? Milletvekili söyledi işte. 'Beni bakan dövdürdü' Ve Adli Yıl Açılışı'nda hâkimler ve savcılar Partili Cumhurbaşkanı'nın Sarayı'nda toplandılar; Cumhurbaşkanı, adli yıl açılış konuşmasında kutsal kitaptan ayetler, sureler sıralayıp 'adaletin mülkün temeli' olduğunu tekrarladığı saatlerde bir hanım gazeteci Şirin Payzın da 'ölümle' tehdit edildi. Bu yıl tarihe geçecek. Milletvekili dövüldü. Adli yıl açıldı." ifadesini kullandı.

Doğru, "Dövülen milletvekili, 'Beni bakan dövdürdü' dedi.Ülkemizde adalet, 'çölde kayıp olan nehir gibi' oldu. Halkın içinde savcılara, hakimlere ve adalete güvenmeyenlerin oranı yüzde 100'e çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

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