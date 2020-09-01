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Barış Atay’a saldıranlardan 3'ü gözaltına alındı!

TİP milletvekili, İçişleri Bakanı Soylu ile tartışmasının ardından Kadıköy'de 4 kişinin saldırısına uğramıştı

01 Eylül 2020 22:00

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay’ın darp edilmesiyle ilgili polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile tartışmasının ardından gözaltına alınan Atay,  İstanbul Kadıköy’de bir grubun saldırısına uğradı.

Saldırganların kaçmasının ardından hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu olan Atay’ın darp edilmesiyle ilgili İstanbul Emniyeti çalışma başlattı.

Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada olay yerinin çevresindeki iş yeri kameralarını inceleyen polis ekiplerinin saldırıyı gerçekleştiren 4 kişiyi tespit ettiği ve bu kişilerden 3’ünü gözaltına aldığı öğrenildi. Saldırganların yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi. (DHA)

Ne olmuştu?

Saldırıdan önceki saatlerde TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, Siirt’te intihar girişiminde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki İpek Er’e "nitelikli cinsel saldırı’ suçlaması ile tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen Musa Orhan'a ait olduğu iddia edilen telefon mesajları ile ilgili bir paylaşımda bulundu.  Atay, paylaşıma İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu etiketleyerek, "Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın. Hayatın boyunca her fırsatta yüzüne vurulması, asla unutmaman için uğraşacağız" diye yazdı. 

Soylu ise, Atay'ın söz konusu paylaşımını alıntılayarak, "Tecavüzcü PKK yöneticilerinin talimatıyla HDP'den milletvekili olan PKK ve DHKP-C artığı; benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da senden tam tecavüzcü olur... Tuma’nın kollayıcısı, dikkat yakalanma..." diye yanıt verdi.

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