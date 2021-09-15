Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’ten AKP Sözcüsü Ömer Çelik’e yanıt: Değişen biri varsa kendisidir

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in aynı bölükte askerlik yaptığını belirttiği yazısına ilişkin olarak sarf ettiği sözlere yanıt verdi. “Gazetecilik hayatım boyunca hiçbir yazımda hiç kimseyle kişisel bir polemiğe girmedim, “gereksiz” bir tartışmayı sürdürmedim. Ancak Ömer Çelik ilk olacak” diyen Zeyrek, “Değişen biri varsa kendisidir” dedi.

Zeyrek, bugünkü yazısında Ömer Çelik’in hedef aldığı söz konusu yazısına ilişkin şu sözlerini aktardı:

“Bu kanal (Fox TV) yayını yaptı, istediğini söyleyebilir. Sözcü'den Deniz Zeyrek adlı şahıs çıkıp bir yazı yazıyor. Yazı baştan aşağı kişisel saldırı. Benden bahsediyor, geçmişte askerlik yaptığımızda ortak bir dostumuz varmış, ben ortak dostumuza kendisine bir şey söylemişim, o da buna karşılık bana hakaret etme hakkı buluyor. Ben ne deyim? Ben baktığımda bir kalıp görmüyorum. Kendileri demokratmış da biz güvenlikçiymişiz. Bunun neresinden tutarsan tut. Bir röportajımız yayınlanmıştı. Benim Kültür ve Turizm Bakanlığımız zamanında. Hürriyet Gazetesinde Devlet Operada bir yazı çıktı. Bu yazıyı yazan şahıs bize İstanbul'un yaptığını söyledi. Biz de İstanbul'u arayıp sorduk. Ankara'nın yaptığını söyledi. Böyle bir yalan düzeni karşısında gereken mesafeyi koymuş olduk. Olmayan bir sözden bahsedip başka bir kanal ile byaşanan şeyi, bir gazetecilik mevzusu diyerek, tamamen kişiselleştiren bir şey yapıyorlar. Biz hangi sorudan çekinmişiz. Cevap veremeyeceğimiz bir soru yok. Biz belli bir sınırda duruyorsak sanmasınlar ki bu bir zaaftır.”

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“Konuyu uzatmak istemezdim ama Ömer Çelik isimli şahsın açıklamasına birkaç yanıt vermesem olmaz” diyen Zeyrek, şunları kaydetti:

“Geçmişte çalıştığım kanalda kendisine iltifat ediyormuşum, gazete/kanal değiştirince kendisini eleştiriyormuşum. Ben yazımın ilk bölümünde, kendisini tanıdığım ilk dönemlerde beğendiğimi, liberal, demokrat, özgürlükçü yanıyla AK Parti'nin ilk yıllarındaki çıkışında büyük katkısı olduğunu düşündüğümü zaten yazmıştım. O günlerde nasıl doğru durduğunu yazdıysam, bugün de olumsuz yönde değiştiğini ifade ettim. Yani değişen biri varsa kendisidir.”

“Gerçek gazeteci, su gibi konulduğu bardağın şeklini almaz. Ben çalıştığım kuruma göre pozisyon alan biri olsaydım, işten atıldığım kurumun istediği gibi bir gazeteci olur, Ömer Çelik ve bilimum iktidar siyasetçilerine yalakalık eder, övgü yazıları yazar, bağlılığımı bildirir mutlu olmasını sağlar, o kurumda kalırdım. Bunun yerine bildiğimi, inandığımı yazıp işsiz kalmayı tercih etmiş olmam, kendisine bu konudaki en büyük cevabımdır” diyen Zeyrek, “Madem cevap veremeyeceğiniz soru yok. O halde Barış Kaya'ya o gün sordurtmadığınız şu soruya cevap verin” diyerek şu soruyu yöneltti:

“Eski AK Parti'li bakanlardan Erdoğan Bayraktar, hakkındaki bütün tapelerin, iddiaların doğru olduğunu, yolsuzluk yapmadığını, diğer üç bakanla aynı çuvala konulmayı sindiremediğini açıkladı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Savcıların Bayraktar'ın açıklamalarının üzerine gitmesi gerekmez mi?”

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