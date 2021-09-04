Deniz Zeyrek’ten aynı bölükte askerlik yaptığını söylediği Ömer Çelik’e: O donanım, o gazetecilik geçmişi olan entelektüel, basın özgürlüğü konusunda nasıl bu çizgiye gelir?

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, askerlik yıllarında yolunun kesiştiği AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in Fox TV muhabiri Barış Kaya’nın AKP Genel Merkezi’ndeki basın toplantısına alınmaması üzerinden eleştirdi.

Aynı bölükte askerlik yaptığı Çelik ile ilgili “liberal/demokrat ve demokrasiye inanan biri” izlenimi edindiğini belirten Zeyrek, “O donanım, o stratejik akıl, o gazetecilik geçmişi olan entelektüel, basın özgürlüğü konusunda nasıl bu çizgiye gelir? Böyle bir stratejik hatayı nasıl yapar?” eleştirisi getirdi.

Öte yandan Zeyrek, söz konusu Fox TV muhabiri Kaya’nın ve aynı kurumdan bir başka gazetecinin daha AK Parti'nin gazetecilerle iletişim için kullandığı Whatsapp grubundan da çıkarıldığını belirttiği yazısında şunları kaydetti:

"Hürriyet Ankara Temsilcisi'yken kendisi Kültür ve Turizm Bakanı'ydı ve röportaj yapmıştık. Röportajın tam sayfa yayınlanmasını istemişti. Ancak biz yarım sayfa basmıştık. O günden sonra benimle iletişimi kesmişti. Ortak bir tanıdığımız geçenlerde benimle iletişimi kesmesinin nedenini anlatırken “o röportaj yarım sayfa çıkınca senin için ‘kalıbının adamı değilmiş' demişti” dedi.

Barış Kaya'nın başına gelenleri izleyince şimdi ben soruyorum: Kimmiş 'demokrat' kalıbının adamı?"

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TIKLAYIN - Fox TV muhabiri Barış Kaya, AKP Genel Merkezi'ndeki basın toplantısına alınmadı